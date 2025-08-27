In scena stasera il 'Polignano a mare International Jazz Festival'

Al Museo Pascali focus su jazz e altri linguaggi musicali. Attesa per Francesco Buzzurro l’11 settembre e gran finale il 12 con giovani talenti e jam session.

Polignano a Mare - Secondo appuntamento con la terza edizione del 'Polignano a Mare International Jazz Festival', organizzato dall’Associazione 4Seasons Eventi nell’ambito del calendario Porta delle Culture.

Questa sera alle 20, nel giardino del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali, focus sul rapporto tra il linguaggio jazz e altri generi musicali come pop, rock, la musica classica e popolare.

Alle 21.30, poi, 'Jazz e sfilata con musica live' con la partecipazione di brand del territorio (Nistrio, Mariangela D’Ambrosio, Karma e Primarylin), dell’I.P. Domenico Modugno di Polignano a Mare e Conversano e di altri musicisti.

Previsti momenti di spettacolo ed esibizioni musicali che si intrecciano con le eccellenze della sartoria, dell’artigianato, dell’arte e del design Made in Italy. Interverranno Daniele Del Genio (presidente CNA Puglia) e di Giuseppe Negro (presidente Fondazione ITS MITI Moda – Puglia).

E intanto, grande attesa per il concerto di Francesco Buzzurro 'Un’orchestra a 6 corde. Il jazz come veicolo di pace', l’11 settembre alle 21, in piazza Trinità, a cura dell’associazione Mare Nostrum. Di formazione classica, considerato da Ennio Morricone “tra i più grandi chitarristi al mondo per la capacità di rendere accessibile a tutti la musica colta”, Buzzurro si distingue per uno stile che fa della chitarra una vera e propria orchestra capace di donare emozioni indescrivibili e profonde.

Il festival si conclude il 12 settembre alle 20.30, in piazza Aldo Moro, con un dialogo tra jazz, pop, rock, soul, rap, trap, classica, tango e folk, che coinvolgerà alcuni giovani talentuosi musicisti e compositori del territorio con finale a sorpresa degli studenti del corso musicale dell’I.C. Sarnelli – De Donato – Rodari di Polignano a Mare. I partecipanti potranno essere coinvolti dai musicisti presenti in una libera jam session dedicata a musica, arte e poesia.