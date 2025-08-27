A Monopoli, tutti insieme per un territorio pulito. Due gli appuntamenti

Seconda tappa delle giornate ecologiche promosse dal Comune e Plastic Free Onlus. Ultimo appuntamento il 7 settembre in contrada Antonelli.

Monopoli - Si terrà sabato 30 agosto 2025 alle ore 9.30 in contrada L’Assunta, la seconda delle tre giornate di pulizia ambientale realizzate dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Monopoli.

In collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus e con il supporto di Smile Puglia, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del territorio e sulla necessità di contrastare l’abbandono dei rifiuti. L'intervento di sabato 30, al quale sono invitati volontari e cittadini, è dedicato alle zone rurali. L’ultima tappa si terrà domenica 7 settembre 2025 alle ore 9.30 in contrada Antonelli, a testimonianza di una sensibilità che abbraccia l’intero territorio comunale, dal centro alle contrade.

Queste giornate non rappresentano soltanto un gesto concreto di cura dell’ambiente, ma anche un momento di educazione civica e di partecipazione collettiva, in cui ognuno può dare il proprio contributo per preservare il paesaggio naturale e costruire insieme un futuro più sostenibile. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È possibile iscriversi tramite il QR Code presente sulla locandina o sul sito www.plasticfreeonlus.it.