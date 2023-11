Noci - A messa per la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada

L'associazione putignanese Vivi la Strada.it invita alla funzione religiosa che si terrà nella parrocchia di San Domenico

Noci Ba - Domenica 19 novembre 2023, alle ore 09,30, in occasione della Giornata Mondiale indetta dall'Onu per tutte le Vittime della Strada, sarà celebrata una messa a loro dedicata, nella Parrocchia di San Domenico a Noci, con il pogramma indicato nella locandina.

La cerimonia religiosa sarà presieduta dal parroco, don Vito Gentile. Come ormai da molti anni, saranno presenti alla celebrazione eucaristica, i Familiari delle Vittime della strada, Vittime lese da incidenti stradali, Rappresentanze della Prefettura, Giudici, Giudici di Pace e Avvocati, della Regione Puglia ,della Provincia di Bari, nonchè i Sindaci del Barese, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizie locali, Medici, Infermieri e soccorritori del 118 e volontari della protezione civile.

Dopo il rito liturgico farà seguito il rapporto del presidente di Vivi la Strada, associazione per la sicurezza stradale, relativamente all'anno 2022 e distribuzione della immagine benedetta della Madonna della Strada e la posa del fascio di fiori presso la stele in ricordo delle vittime della strada in via Tommaso Fiore.

L'invito a partecipare al delicato momento di preghiera è rivolto a tutti i cittadini.