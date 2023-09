Castellana Grotte - Sagra dell'Impanata: degustazioni tipiche, musica e spettacolo

Una due giorni dedicata al piatto tipico buono e salutare, tra enogastronomia, cultura e intrattenimento nella Citta delle Grotte

Castellana Grotte - Il programma "Piazze d'estate 2023" promosso congiuntamente dal Comune di Castellana-Grotte e dalla Grotte di Castellana Srl, dà il benvenuto alla stagione autunnale con un evento di due giorni dedicato al celebre piatto tipico della città: l'Impanata, noto per la sua deliziosa bontà e la sua salubrità.



A quarant'anni dalla sua prima edizione ufficiale, promossa dalla locale Pro Loco sotto la guida di Luigi Saponari e dei suoi collaboratori, l'associazione turistico-commerciale "Castellana Conviene" presieduta da Giovanni Lino, riporta in vita questo attesissimo evento dell'anno, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, della Grotte di Castellana Srl, della Città Metropolitana di Bari e in collaborazione con l'associazione "Sartoria degli Artisti."



L'Impanata, già insignita del marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) e recentemente riconosciuta come "Prodotto della Gastronomia della Regione Puglia," è anche inclusa tra i PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste). Questo piatto tradizionale è preparato con ingredienti prevalentemente locali, tra cui cicorie selvatiche, purea di fave, pane locale raffermo e abbondante olio di oliva extra vergine. È un protagonista delle tavole del passato e oggi si rivela una scoperta deliziosa, adatta a una dieta vegana e altamente salutare per i numerosi visitatori che affollano la cittadina della Bassa Murgia.



L'Impanata è una pietanza che attraversa le epoche, dalle cucine dei meno abbienti, dove le fave erano considerate il principale alimento, fino alle tavole più sofisticate. Gli studiosi dell'alimentazione l'hanno recentemente riconosciuta come un esempio eccezionale di connubio tra proteine vegetali, carboidrati, sali minerali, fibre e grassi polinsaturi. Luigi Fontana, direttore scientifico del Charles Perkins Centre di Sidney e uno dei massimi esperti mondiali nell'ambito della correlazione tra stili di vita e longevità, ospite dell'Istituto Nazionale di Gastroenterologia "Saverio De Bellis," ha persino indicato l'Impanata come piatto ideale e incredibilmente gustoso.



L'appuntamento è fissato a Castellana-Grotte, nelle suggestive location di Piazza Nicola e Costa, lungo Corso Italia e nella preziosa cornice dell'Arco Barberio, nei giorni di venerdì 22 e sabato 23 settembre. Il programma dell'evento è ricco e coinvolgente.



Venerdì 22 settembre, alle ore 19:00, ci sarà la presentazione dell'edizione annuale dell'evento, con la partecipazione di Amanda Benini, presidente della "Sartoria degli Artisti," e Paolo Leoci, esperto di gastronomia tipica. Saranno presenti anche Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte, Fabio Caputo, assessore comunale agli eventi, Vanni Sansonetti, segretario regionale delle Città dell'Olio della Puglia, e Giovanni Lino, presidente di "Castellana Conviene." In questa occasione, verrà presentata la maschera storica di Castellana Grotte, a cura del Centro Coordinamento Maschere Italiane e della "Sartoria degli Artisti." Seguirà un concerto di Renzo Rubino & La Sbanda.



Sabato 23 settembre, alle ore 19:00, ci sarà uno show cooking tenuto dallo chef castellanese Vito Rinaldi, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero "Consoli" di Castellana-Grotte. Sarà presente Gianluigi Giannelli, direttore scientifico dell'I.R.C.C.S. "De Bellis," con una presentazione a cura di Paolo Leoci. A seguire, intrattenimento con Marco Colonna in "Butta il Veleno." La serata si concluderà con un dj set di Silvio Perta Dj e Amanda Benini della "Sartoria degli Artisti."



Durante le serate della Sagra dell'Impanata, l'ospitalità sarà garantita dalle allieve e dagli allievi dell'I.I.S.S. "Consoli."



L'ingresso all'evento è gratuito, quindi non perdete l'occasione di gustare l'Impanata e immergervi nell'atmosfera unica di Castellana Grotte.