Al via la 67ª Sagra del Pollo e del Coniglio a Castellana Grotte

Nelle serate di giovedì 7 e venerdì 8 settembre torna una delle sagre più antiche di Puglia con la sua 67esima edizione.

Castellana Grotte - Torna la Sagra del Pollo e del Coniglio 2023 a Castellana Grotte, una delle più antiche sagre della Puglia, con la sua 67esima edizione, che avrà luogo nelle serate di giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2023. Questo evento coinvolgerà le strade e le piazze della Città delle Grotte in una festa che unisce gastronomia, satira e spettacolo.

I festeggiamenti includono una tradizionale degustazione di polli allo spiedo preparati con cura dai macellai locali di Castellana. Inoltre, i visitatori avranno l'opportunità di assaporare altre specialità gastronomiche come focaccia, formaggio, verdure crude, vino e fichi d’india. Durante la festa, nelle macellerie locali, verranno allestite Vetrine in Satira con scenette che ironizzano sugli eventi di attualità e sulla politica locale e nazionale. Gli spettacoli musicali dal vivo si terranno nella centralissima piazza Garibaldi, con Latin Breeze giovedì 7 e Celebration Disco Band venerdì 8, entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21.



Nel 2023, la festa si rinnova aggiungendo la prima edizione della Sagra della Carne alla Brace, che si terrà il sabato 9 settembre 2023.

La Sagra del Pollo e del Coniglio è accompagnata durante tutta la giornata di venerdì 8 settembre dai festeggiamenti religiosi e civili in onore di Maria Santissima del Caroseno. Inoltre, si svolgerà la tradizionale Fiera Mercato "Madonna del Caroseno" nelle vie della Resistenza, dell’Andro, Nenni e Pertini, con parcheggi presso Pala Grotte in via Renato dell’Andro e P2 Grotte di Castellana in via Papalia.



L'organizzazione di questa sagra è a cura di Confcommercio Castellana Grotte, nell’ambito del programma di eventi estivi "Piazze d’Estate," promosso e organizzato da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.



Questo appuntamento, che si è gradualmente affermato come un evento centrale nel calendario degli eventi di fine estate a Castellana Grotte, è in grado di attirare migliaia di visitatori. La sagra ha avuto origine nel 1957 con la Pro Loco di Castellana Grotte ed è considerata una delle sagre più antiche della Puglia.