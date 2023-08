Alberobello - 5ª edizione del Pasqualino Gourmet Food Festival

Il golosissimo evento previsto nella Città dei Trulli fino al 16 agosto

Alberobello - Al via la quinta iterazione di 'Pasqualino Gourmet'. L'accesso è gratuito. Questa edizione avrà luogo in via Barsenta ad Alberobello.

"È con soddisfazione che osserviamo come la tradizione culinaria, così distintiva in tutto il mondo, trovi spazio anche nella nostra Città" afferma l'Assessora Sabatelli. "Il celebre Pasqualino, partendo da un panino 'semplice' ma pieno di sapore, durante i giorni del festival cercherà di soddisfare i palati degli appassionati gourmand e di coloro che desiderano un'esperienza gastronomica innovativa, godendo allo stesso tempo del loro tempo libero in compagnia e accompagnati da buona musica."

L'evento, dedicato al panino più delizioso e amato della località pugliese, è organizzato dall'Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, guidata da Luigi Giliberti, con il supporto del Comune di Alberobello e della Regione Puglia.

Durante la manifestazione, come di consueto, sarà possibile assaporare le varie interpretazioni proposte per il classico Pasqualino, preparate appositamente dalle gastronomie partecipanti, che si contenderanno il prestigioso titolo di "Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet". Inoltre, in questa quinta edizione, saranno introdotte diverse novità, tutte ispirate al Pasqualino unico e originale.

L'evento culinario sarà inoltre arricchito dalla presenza di una selezione di birre artigianali di alta qualità, oltre a uno stimolante programma di concerti dal vivo, che vedrà esibirsi ben sette diverse band.

LA STORIA DI PASQUALINO

Intorno alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, grazie all'intuizione di Pasquale Dell'Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello.

Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianzedocumentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.

IL CALENDARIO DEI CONCERTI LIVE (A PARTIRE DALLE 21.00)

Venerdì 11 agosto: The Commercialisti – Cover Boomdabash e Summer Hits

Sabato 12 agosto: Alla Bua – Pizzica e folk band

Domenica 13 agosto: Celebration Disco Band – Musica 70 – 80 – 90

Lunedì 14 agosto: I Komandanti – Vasco Rossi Cover Band (stage manager di Vasco Rossi)

Martedì 15 agosto: Filippo Ferraro, Francesca R. D’Andrea & DJ Carrozzo – Conduttori RDS 100% grandi successi

Mercoledì 16 agosto: Libera Nos A Malo – Luciano Ligabue tribute band

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set dalle 23,30.