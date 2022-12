Castellana G. - Natale nelle Grotte: arrivano Sangiorgi e Piano a Mezz'aria

Con Covatta successo per il debutto del programma di eventi nelle Grotte di Castellana

Castellana Grotte Ba - Mentre proseguono gli eventi nella Caverna della Grave, le iniziative per il periodo festivo nelle Grotte di Castellana si arricchiscono della seconda edizione del Presepe Vivente. Fra gli appuntamenti di Piazze d’Inverno, invece, Castellana Grotte ospiterà il live di Serena Brancale.

Con Giobbe Covatta in Recital si è inaugurato ieri, domenica 18 dicembre, Natale nelle Grotte 2022, programma di tre imperdibili appuntamenti organizzati nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana in occasione del periodo festivo, che si inserisce nel contesto di Piazze d’Inverno, l’ampio cartellone di appuntamenti a Castellana Grotte (Ba) in programma dal 7 dicembre 2022 al 23 gennaio 2023 e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e da Grotte di Castellana srl.

Nel suggestivo scenario naturale delle grotte, Covatta ha divertito il pubblico in linea con il suo stile, dove ironia e satira s’intrecciano a volte con la scienza e a volte con la carta dei diritti dell’infanzia, giocando ma allo stesso tempo lasciando allo spettatore più di una riflessione. In scena anche Ugo Gangheri (alle corde), Giosy Cincotti (fisarmonica e pianoforte) ed Ernesto Nobili (chitarra).

Gli appuntamenti con Natale nelle Grotte proseguiranno con altri due eventi. Già annunciato il sold out per “Giuliano Sangiorgi canta le Stelle”. Mercoledì 21 dicembre alle ore 21:00, all’interno di un luogo magico e misterioso come la Caverna della Grave delle Grotte di Castellana, dove il tempo sembra sospeso, Giuliano Sangiorgi ripercorrerà le tappe della sua formazione artistica, interpretando i brani del migliore cantautorato italiano, che hanno saputo guidarlo come Stelle lungo il cammino della sua crescita (non solo) musicale, arrivando così ad influenzare il suo immaginario e la sua poetica. Alternandosi al pianoforte e alla chitarra, proporrà, insieme a Raffaele Casarano, un raffinato repertorio, composto da assoluti capolavori di De André, Tenco, Endrigo, Dalla e molti altri, ormai stratificatisi nella memoria collettiva e nel sentimento di ogni generazione, proprio come imponenti stalagmiti della storia della musica italiana.

Giovedì 22 dicembre alle ore 21:00, invece, a chiudere gli appuntamenti di Natale nelle Grotte sarà Piano a Mezz’aria, una sorprendente performance aerea di Bruno Montrone al pianoforte. La voragine della Caverna della Grave accoglierà un pianoforte e il suo pianista, che calati dall’alto, da oltre 65 metri di altezza, resteranno sospesi a mezz’aria. Tutti con il naso all’insù nelle profondità della terra, quindi, per ammirare un concerto unico al mondo e lasciarsi trasportare dalle note del pianoforte e dall’esecuzione di alcuni dei più grandi successi del panorama mondiale pop, rivisti in chiave soul e jazz. Per l’occasione Montrone sarà accompagnato in voce da Serena Grittani e al sax da Gianfranco Menzella. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne

Natale nelle Grotte è organizzato da Grotte di Castellana con il patrocinio di Comune di Castellana Grotte, progetto realizzato in collaborazione con Pugliapromozione WeAreinPuglia, Agenzia regionale del turismo, Teatro Pubblico Pugliese - Fondi FSC 2014/2020 Patto per la Puglia “Piano strategico del turismo Puglia365 comunicazione e valorizzazione della destinazione e del prodotto turistico”.

Sempre in occasione delle festività natalizie e nel contesto di Piazze d’Inverno, inoltre, si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento con il Presepe Vivente all’interno delle Grotte di Castellana, rappresentazione unica nel suo genere a 70 metri di profondità. Un percorso di circa un chilometro con oltre 100 figuranti in costumi d’epoca per rivivere la Natività e una Betlemme ricostruita minuziosamente fra caverne, stalattiti e stalagmiti. Sei gli appuntamenti in programma: 28 e 29 dicembre 2022, 4, 5, 7 e 8 gennaio 2023. Apertura delle ore 18:00 alle 20:30 con ingresso in gruppo ogni 15 minuti. Biglietti disponibili alla biglietteria delle Grotte di Castellana. Il Presepe Vivente è promosso dall’UNPLI Puglia APS e dalla Pro Loco Castellana Grotte “Don Nicola Pellegrino” con la Grotte di Castellana srl e il Comune di Castellana Grotte, a cura del regista Lucio Giordano e dello scenografo Rafox.

Piazze d'Inverno, il cartellone di eventi natalizi e invernali organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, prosegue intanto anche nelle principali piazze cittadine. In piazza Garibaldi, dal 21 al 24 dicembre, con la Casetta di Babbo Natale, i laboratori per bambini, le postazioni enogastronomiche e i mercatini di piccolo artigianato, ma anche con musica e spettacolo: venerdì 23 dicembre alle ore 21 Serena Brancale in concerto, sabato 24 dicembre alle ore 11,30 Vigilia in Piazza con il concerto dei Diversamente Funk.