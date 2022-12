Putignano - Gospel live in piazza con Deborah Moncrif & Millennium Gospel Singer

Di seguito tutti gli appuntamenti natalizi del weekend

Putignano ­Ba – Questo weekend arriva a Putignano l’energia travolgente di Deborah Moncrif & Millennium Gospel Singer, per uno speciale concerto gratuito in piazza. Non mancheranno laboratori per bambini, Babbo Natale nella sua casetta in Biblioteca, performance di danza, appuntamenti con i libri e il presepe vivente itinerante per il centro storico.

Su tutti spicca il concerto di musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Direttamente dagli Stati Uniti, questa sera, sabato 17 dicembre alle ore 20, in piazza Plebiscito, live la formazione composta da Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers in “Christmas in Gospel”.

Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri fra cui: il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, la Sashall di Firenze. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico. Un bland di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà dritto al cuore.

PRESEPE VIVENTE MEDIEVALE

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle ore 19:00 con partenza da largo Porta Grande, torna il presepe vivente medievale a cura dell’associazione Porta Barsento. Un percorso itinerante, lungo le stradine del centro storico cittadino, tra artigiani, mercanti, cartomanti, un forno pronto a sfornare bontà caserecce e l’Adorazione dei Magi nell’atrio del Museo Civico “Romanazzi Carducci”.

JUMP CHRISTMAS TREE FESTIVAL

Domenica 18 dicembre torna “Jump Christmas Tree Festival”, appuntamenti gratuiti con le arti al Teatro Comunale di Putignano. La mattina alle ore 10:30 il talk con concerto aperitivo “Dialogo tra culture - Dirigere e sovrintendere un teatro, scrivere storie, interpretare una coreografia. Interverranno il Maestro Massimo Biscardi - Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro Petruzzelli di Bari, Elisa Barrucchieri - coreografa e danzatrice di livello internazionale, Elisabetta Bruno - operatrice culturale, il Maestro Vito Amatulli - Direttore Artistico dell’evento. Seguirà il concerto aperitivo “Christmas Song”, con la voce di Connie Valentini e al pianoforte Massimiliano Conte. Il pomeriggio, alle ore 18:00, spazio al teatro con “Christmas Family Theater”. In scena “Il Natale e le sue piccole grandi storie”, attimi di teatro a tema a cura di Dino Parrotta - Teatro dei Leggeri in collaborazione con le compagnie del teatro di tradizione putignanesi. L’iniziativa “JUMP Christmas Tree Festival” è gestita dalla cooperativa Frequenze nell’ambito del progetto “JUMP - Joint Urban Measures for creative Players” di cui è capofila il Comune di Putignano.

LIBRI AL MUSEO

Nuovo appuntamento con la rassegna "Libri al Museo", incontri con gli autori e presentazioni di libri a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano al Museo Civico di Putignano (piazza Plebiscito). Domenica 18 dicembre, Gino Locaputo ideatore e direttore artistico della rassegna internazionale Festival Mediterraneo e Maria Sportelli giornalista professionista ci condurranno nelle zone del Medio Oriente e della Terra Santa con Viaggi Mediterraneo. Un libro scritto a quattro mani, tratto dai viaggi dei due autori. Un viaggio sempre teso a cercare in un mondo genuino, governato dalla comunanza tra “diversi” uniti da un reciproco ed indissolubile intreccio di destini, la felicità dell’armonia.

GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, alle ore 17:00, Babbo natale incontrerà i più piccoli al Centro Polivalente per Anziani (via Gianfedele Angelini). Sempre alle ore 17:00, alla Biblioteca Comunale prenderà il via il laboratorio di costruzione di giocattoli in cartapesta (età consigliata 6-10 anni) a cura dell’associazione Lavori dal basso. Ospite speciale Babbo Natale. Domenica 18 alle ore 10:30 in piazza Plebiscito e piazza XX Settembre “Pillole DARTe in città”, performance di danza classica e moderna a cura di Dart Scuola di danza Olimpia Pascale. Alle ore 19:00, Corso Umberto I, Scenart sotto le stelle, performance della scuola di ballo Scenart di Chiara Labalestra.