Natale a Noci: il cartellone eventi 2022

Villaggio natalizio, mercatini, intrattenimenti per grandi e piccini, sagre enogastronomiche e tanti appuntamenti con la musica ed il teatro per un programma che accontenta tutti

Noci - È stato presentato ieri, 25 novembre il cartellone eventi NATALE A NOCI 2022, alla presenza del Sindaco Domenico Nisi, dell’Assessore alla Cultura Angelica Intini, dell’Assessore alle Attività Produttive e al Decoro Urbano Natale Conforti e dei rappresentanti delle associazioni e degli enti che hanno a vario titolo contribuito alla realizzazione del programma.

Un programma che si inaugura all’insegna della tradizione, con una serie di appuntamenti promossi dalle associazioni di categoria Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia. Per tutto il mese, ogni giorno a partire dalle 17 e nei festivi anche la mattina, ci sarà quindi ad accogliere i più piccoli il Villaggio natalizio che accoglierà prima Babbo Natale e poi la Befana, in Piazza Garibaldi. Qui è previsto anche il Mercatino di Natale in Piazza Garibaldi. Si susseguiranno durante tutto il periodo diverse attività di intrattenimento, che animeranno il centro cittadino allo scopo di ricreare l’atmosfera che caratterizza questo particolare periodo dell’anno. Da segnalare, nell’ambito di questo programma, due appuntamenti con l’enogastronomia: il 10 e 11 dicembre torna nel centro storico la sagra dal sapore natalizio “IL GUSTO DEL NATALE”, mentre il 17 dicembre appuntamento con “DOLCI IN SAGRA Pettole e cartellate nelle Gnostre”.



«Ringrazio le associazioni di categoria per il consueto impegno nel coadiuvare l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie – commenta l’Assessore Natale Conforti. – Lo scopo è quello di creare occasioni di intrattenimento, nel solco della tradizione, per i più piccoli, consentendo agli adulti di poter passeggiare e godere delle bellezze del nostro centro storico e non solo, a sostegno di tutte quelle attività commerciali e artigianali che vi operano. Ovviamente non mancheranno le luminarie – continua l’Assessore, – che, partendo da via T. Siciliani, altezza Villa Comunale, proseguiranno in via A. Moro, Piazza Garibaldi, Corso Cavour, via Vitt. Emanuele, via Principe Umberto e via San Domenica. Un grande albero di Natale sarà posizionato in Piazza Garibaldi e, come al solito, sarà illuminato anche l’albero del Calvario».



«Anche quest'anno Noci è pronta per il periodo natalizio, concepito in un clima di pura condivisione e di attenzione verso tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi – dichiara l’Assessore Angelica Intini. – A dicembre avvieremo la stagione teatrale grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, pensata per bambini e bambine, ma anche per gli adulti. L’intero mese, grazie alla collaborazione con Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia, vedrà un denso calendario di eventi e intrattenimenti. La finalità è quella di valorizzare le tradizioni locali e rivitalizzare il nostro borgo. Il tutto, come già detto, è pensato anche per i più piccoli grazie ad animazioni su misura, come la calata di Babbo Natale e della Befana, gli artisti di strada e tanto altro. Infine, è importante non dimenticare gli eventi musicali e artistici, concepiti grazie al lavoro di associazioni volte a promuovere musicisti del territorio e non solo. Giornate da condividere nel segno della convivialità, della sorpresa e della gentilezza, per rafforzare il senso di comunità».



Continuando, dunque, a scorrere il programma, v’è il ritorno di alcune rassegne e di alcuni appuntamenti immancabili nel programma natalizio nocese: torna BarsentoARTE a cura dell’associazione Luminares con il progetto “m o r p h o s (le forme del suono)” il 13 dicembre; torna per la sua seconda edizione di “CHRISTMAS IN TOWN” a cura dell’associazione DARF, che il 17 dicembre proporrà una masterclass in scrittura e produzione e un concerto con l’autore, produttore e cantautore MOLLA; il 20 dicembre avremo il consueto “CONCERTO DI NATALE” a cura dell’I.C. “Gallo-Positano”; il 21 dicembre va in scena lo spettacolo a cura di Elisabetta Lenoci con gli allievi della A.S.D. Ballet School di Danica Pettinato “L’AMORE AI TEMPI DELLA COLLERA”; il 28 dicembre appuntamento con il “BRACIERE SOCIALE Christmas Edition” a cura dell’associazione AgriCultura; infine, il 1 gennaio consueto appuntamento con il “GRAN CONCERTO DI CAPODANNO” della Banda Cittadina “S. Cecilia -G. Sgobba” di Noci, che si esibirà con il Coro Gospel “The Joyful Chorus”.



Nella programmazione anche uno degli appuntamenti previsti nell’ambito del Progetto “Officina per la legalità”, vincitore del bando regionale “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, a cura dell’associazione DARF, lo spettacolo “SIAMO TUTTI IN MOVIMENTO”, in scena il 16 dicembre. Altro appuntamento con la musica, il 18 dicembre, con un concerto-omaggio alla musica africana da titolo “AFRICA SONORA” a cura di Gianni Console, direttore artistico del Centro Poliartistico “Scatola Sonora”, con un ensemble di studenti dal nome “Maraba Blue Ensemble” e con la partecipazione di Michel Godard, Felice Mezzina, Pierpaolo Martino, Vittorino Curci e Donato Console.



Al via anche la stagione teatrale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con due spettacoli che si terranno presso l’Auditorium “C. Abbado” della Scuola Gallo: l’11 dicembre va in scena “CANTASTORIE A PEDALI”, della compagnia “Teatro dei leggeri” con Dino Parrotta e Loris Leoci, per la regia di Dino Parrotta; e l’8 gennaio “LE AVVENTURE DI PINOCCHIO RACCONTATE DA LUI MEDESIMO”, spettacolo della “Compagnia del sole” con M. Salah Addin Roberto Re David al pianoforte , musiche di Fiorenzo Carpi a cura di Giulio Luciani, disegno luci di Mattia Vigo Scena Iole Cilento, diretto e interpretato da Flavio Albanese con assistente alla regia Fabrizio Martorelli. Il costo del biglietto è, per entrambi gli spettacoli, di 4 euro. I biglietti possono essere acquistati presso la libreria Fatti di Carta in via Repubblica, 25.



Da segnalare, due ultimi appuntamenti, non certo per ordine di importanza, che vogliono manifestare ancora una volta la vicinanza della nostra comunità alla tragedia che il popolo ucraino sta vivendo. Si tratta del “CONCERTO NATALIZIO DI ZHANNA CHEPELA”, pianista che si esibisce con quattro violinisti ucraini il 23 dicembre presso il Chiostro delle Clarisse; e della mostra personale dell’artista ucraina Yana Cheboto “FANTASMAGORIA DI SUONI E COLORI”, che sarà possibile visitare sempre nel Chiostro delle Clarisse dal 26 al 31 dicembre.



«Si tratta di un programma ricco e variegato, fedele alla tradizione ma con proposte che parlano i linguaggi più contemporanei, reso possibile grazie al lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale e delle tante associazioni che, come ogni anno, contribuiscono a rendere speciale questo particolare periodo dell’anno – dichiara il Sindaco Domenico Nisi. – L’augurio che faccio a tutti, è di trascorrere con serenità e circondati dall’affetto dei propri cari queste settimane, ai nocesi che vivono qui e a quelli che rientreranno per le festività, ma anche ai tanti visitatori che raggiungeranno la nostra città. Non si faccia mancare la vicinanza a tutti coloro che sono soli o attraversano difficoltà, mantenendo vivo quello spirito di solidarietà e prossimità che ci contraddistingue. A tutti, di cuore, auguri di buone feste».

NATALE A NOCI 2022 - Tradizione e innovazione





INAUGURAZIONE CASA DI BABBO NATALE E MERCATINI



8 dicembre 2022, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

Babbo Natale arriva in carrozza ed accompagnato da trampolieri, giocolieri, elfi, cantastorie, nataline e street band per avviarsi verso il suo nuovo villaggio in Piazza Garibaldi. Inaugurazione mercatini e accensione illuminazione e filodiffusione. Foto con Babbo Natale e gadget per tutti i bambini

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





IL GUSTO DEL NATALE

10-11 dicembre, ore 18:00 - Piazza Garibaldi e Centro Storico

Sapori e colori avvolgono il centro cittadino in una sagra enogastronomica dal sapore natalizio. Musica, artisti di strada e gusto allieteranno le giornate

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





CANTASTORIE A PEDALI

11 dicembre 2022, ore 18.00 - Auditorium scuola Gallo

La compagnia “Teatro dei leggeri” presenta uno spettacolo teatrale a cura del Comune di Noci in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Con Dino Parrotta e Loris Leoci. Regia di Dino Parrotta.

Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car”, realizzata con pezzi recuperati da biciclette d’epoca, gironzolano per la città per raccontare storie ai bambini. Al suo pedalare un gigantesco libro sfoglia le sue pagine. Una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente side-car, che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie. Una narrazione interattiva che attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano coinvolgerà i bambini in un viaggio denso di divertimento e incanto.

Biglietto: € 4,00

Info e biglietteria: Libreria Fatti di Carta / via Repubblica, 25 – Noci - Telefono: 080.8896009

SPETTACOLO DI FUOCO

12 dicembre 2022, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

Spettacolo con artisti e fuoco in concomitanza con il falò di Santa Lucia

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia

BarsentoARTE 2.0 morphos3 (le forme del suono)

13 dicembre 2022, ore 20.30 - Auditorium “Claudio Abbado” Scuola media Gallo

Progetto musicale che crea un ponte temporale tra mondi musicali apparentemente lontani: musica antica e suoni contemporanei si mescolano per dare forma a un repertorio di grande suggestione a cura dell’Ass. Luminares

Camilla Battaglia - voce/electronics; Vito Maria Laforgia - viola da gamba; Edoardo Parente - vibrafono/percussioni

SIAMO TUTTI IN MOVIMENTO

16 dicembre 2022, ore 18:30 - Sala Cappuccini c/o Biblioteca Comunale

Spettacolo nell’ambito del Progetto “Officina per la legalità” vincitore del bando regionale “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, a cura dell’Ass. DARF

Ingresso gratuito

Ingresso gratuito

Info. 3896645794

DOLCI IN SAGRA Pettole e cartellate nelle Gnostre

17 dicembre 2022, ore 18:00 - Centro Storico

Dolci di Natale in festa nel centro storico di Noci. Musica, artisti di strada e gusto allieteranno la serata

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





NATALE TRA LE CHIESETTE RURALI Sulle tracce della fede

18 dicembre 2022, ore 9:00 - Agro Noci

Passeggiata tra masserie con degustazione di prodotti tipici

A cura dell’associazione Terra delle Noci in collaborazione con Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





CHRISTMAS IN TOWN 2 Ediz. Masterclass musicale con molla

17 dicembre 2022, ore 10-13 e 15-17 - Studi Vinyl Sound

Masterclass musicale in scrittura e produzione con MOLLA (autore, produttore, polistrumentista, cantautore) e Niki Intini

Iscrizione gratuita (max 10 posti)

Iscrizione gratuita (max 10 posti)

Info e prenotazioni: 3896645794





CHRISTMAS IN TOWN 2 Ediz. MOLLA in concerto

17 dicembre 2022, ore 21.00 - CineClub Mu.Ra

Ingresso gratuito





AFRICA SONORA

18 Dicembre 2022, ore 20:00 - Auditorium scuola Gallo

Progetto-omaggio alla musica africana di Gianni Console, direttore artistico del Centro Poliartistico “SCATOLA SONORA”, con un ensemble di studenti dal nome “MARABA BLUE ENSEMBLE” e con la partecipazione di Michel Godard, Felice Mezzina, Pierpaolo Martino, Vittorino Curci, Donato Console e Valerio Fusillo





PRESEPE VIVENTE: U NATÉLE Tradizioni in cammino

20 dicembre 2002, ore 17:00 - Centro Storico

Realizzato dai bambini delle classi 5^ A e B della Scuola primaria “Cappuccini” in collaborazione con l’associazione Scuola Oltre la Scuola

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





CONCERTO DI NATALE I.C. “Gallo-Positano”

20 dicembre 2022, ore 20.00 - Chiesa di San Domenico

Protagonisti i ragazzi/e della Scuola Secondaria 1° grado del corso di strumento musicale e che formano l’ORCHESTRA e gli alunni/e delle classi quinte della scuola primaria “Positano” che costituiscono il CORO





L’AMORE AI TEMPI DELLA COLLERA

21 dicembre 2022, ore 20:00 - Cineclub Mu.Ra.

Progetto di studio teatrale a cura di Elisabetta Lenoci con gli allievi della A.S.D. Ballet School di Danica Pettinato, che rivive e attraversa le diverse sfaccettature dell’amore vestendosi dei più noti personaggi della letteratura teatrale: Shakespeare, Pirandello, Cechov, Chaplin, Proietti

Ingresso gratuito. Info e prenotazioni al: 3202333714





CONCERTO NATALIZIO DI ZHANNA CHEPELA

23 dicembre 2022, ore 20.00 - Chiostro delle Clarisse

Concerto di Natale a cura della pianista e Direttrice Zhanna Chepela con quattro violinisti ucraini





MUSICA ITINERANTE

23 dicembre 2022, ore 18:00 - Piazza Garibaldi e Centro Storico

La mattina gli zampognari e il pomeriggio la banda annunceranno con la loro musica l’arrivo del Natale

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia



BABBO NATALE IN FESTA

24 dicembre 2022, ore 18:00 - Piazza Garibaldi e Centro Storico

La mattina gli zampognari annunceranno con la loro musica l’arrivo del Natale. Il pomeriggio si aspetta con il Babbo Natale insieme a giocolieri, elfi, nataline e la sua allegra Band l’imminente arrivo del Natale

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





BABBO NATALE CONSEGNA I REGALI IN CARROZZA

25 dicembre 2022, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

Babbo Natale la mattina consegna ai bambini i regali che hanno richiesto con la letterina (previa prenotazione da parte dei genitori)

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





SALUTO A BABBO NATALE

26 dicembre 2022, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

Babbo Natale lascia la sua casa e saluta, insieme ad elfi e nataline i bambini accompagnato dalla mini band cittadina

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





IL BRACIERE SOCIALE 2.0 JAM SESSION

CHRISTMAS EDITION “Libertà da condividere”

28 dicembre 2022, ore 19.00 - Largo Porta Nuova

A cura dell’Associazione AgriCultura





GRAN CONCERTO DI CAPODANNO

1 gennaio 2023, ore 20:00 - Chiostro delle Clarisse

La Banda Cittadina “S. Cecilia -G. Sgobba” di Noci diretta da Giacomo Lasaracina presenta si esibisce con il Coro Gospel “The Joyful Chorus” (diretto dal M° Roberto Angiulo)





APERTURA DELLA CASA E CALATA DELLA BEFANA

2 gennaio 2023, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

Il villaggio accoglie la nuova padrona di casa: la Befana che arriverà dall’alto accompagnata dalla sua scopa e da trampolieri, mangiafuoco e timpanisti

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





LA BEFANA BALLA

5 gennaio 2023, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

La befana intrattiene i bambini ballando con un gruppo folk e donando cioccolate e caramelle

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





SHOW DI MAGIA

6 gennaio 2023, ore 18:00 - Piazza Garibaldi

La befana riceve i bambini nella sua casa offendo caramelle e carbone. Uno spettacolo di magia per adulti e bambini chiuderà la serata e gli eventi

Evento a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia





LE AVVENTURE DI PINOCCHIO RACCONTATE DA LUI MEDESIMO

8 gennaio 2023, ore 18.00 - Auditorium Scuola Gallo

La “Compagnia del sole” presenta uno spettacolo teatrale a cura del Comune di Noci in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Al pianoforte il M. Salah Addin Roberto Re David. Musiche di Fiorenzo Carpi a cura di Giulio Luciani. Disegno luci Mattia Vigo Scena Iole Cilento. Assistente alla regia Fabrizio Martorelli. Diretto e interpretato da Flavio Albanese.

Flavio Albanese racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini.

Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni,arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino.

I personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di Varietà.

Ci sono proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangiafuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pappagallo. E’ una storia per grandi e piccini e in particolare per “burattini che vogliono diventare bambini”.



Biglietto: € 4,00



Info e biglietteria: Libreria Fatti di Carta / via Repubblica, 25 – Noci - Telefono: 080.8896009







INTRATTENIMENTI PER BAMBINI

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

a cura di Confartigianato Noci, Confcommercio Noci, Coldiretti e AIS Puglia

Per tutto il mese, ogni giorno a partire dalle 17 e nei festivi anche la mattina, Villaggio di Babbo Natale e Mercatino di Natale in Piazza Garibaldi; allestimenti natalizi e intrattenimento in Largo Padre Pio, Largo Calvario, Largo Diaz, Largo Moro, Largo De Gasperi e Slargo del Suono







MOSTRE

FANTASMAGORIA DI SUONI E COLORI

Dal 26 al 31 dicembre 2022, 17.30-20.30 - Chiostro delle Clarisse

Breve mostra personale dell’artista ucraina Yana Cheboto



Il programma potrebbe subire delle variazioni