Conversano - Presentato il 1^ Puglia Teatro Festival

Un progetto di rete interistituzionale che coinvolge già quattro amministrazioni comunali

Conversano Ba - Presentato presso il Comune di Conversano il PUGLIA TEATRO FESTIVAL, un progetto ideato e diretto da Michele Ido che ha come obiettivo la creazione sul territorio della Regione Puglia di una rete di Comuni per la realizzazione degli eventi.

Il festival si svolgerà ogni estate da giugno a settembre e vuole diventare una manifestazione di riferimento per la presentazione al pubblico di spettacoli di prosa in anteprima nazionale e regionale.

Il progetto a carattere istituzionale vede il coinvolgimento di Alberobello, Conversano, Oria e San Pietro Vernotico, quali Comuni Fondatori del Festival. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocinio della Regione Puglia.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione: il Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio con l’assessore alle politiche culturali Katia Sportelli, la vice sindaca di Alberobello Ornella Tripaldi, la sindaca di Oria Maria Lucia Carone e l’assessora Lucia Iaia, il sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo, e la consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia Grazia di Bari.

Presentato il programma scelto dalle quattro amministrazioni che prevede uno spettacolo in ciascun territorio:

- 13 agosto a San Pietro Vernotico ore 21, IL SINDACO PESCATORE con Ettore Bassi;

- 16 agosto ad Alberobello ore 21, ACARNESI di Aristofane, per la sezione OFF ON, vetrina per le giovani Compagnie italiane;

- 17 agosto a Conversano ore 21, ITALIA MUNDIAL con Federico Buffa;

- 3 settembre ad Oria ore 19:30, UN’ODISSEA INFINITA con Enzo Decaro.

Grazia di Bari, Consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia, sottolinea: “Il lavoro in sinergia tra la Regione e i Comuni e il potenziamento della collaborazione tra pubblico e privato sono indispensabili per far ripartire il comparto culturale. Voglio ringraziare Michele Ido per questo progetto che coinvolge quattro amministrazioni comunali pugliesi e punta a espandersi con il coinvolgimento di altre amministrazioni. Insieme per fare rete, per superare le difficoltà che operatori teatrali ed enti locali si trovano ad affrontare, soprattutto dopo la pandemia che ha comportato il fermo di tutte le attività e regole rigide da rispettare, che hanno compromesso la socialità. Iniziative come questa troveranno sempre dalla loro parte il dipartimento Cultura. Lavorare insieme per creare nuove opportunità e nuovi posti di lavoro è la risposta vincente che potrà farci guardare con speranza al prossimo futuro”.

Il Direttore Generale a Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, intervenuto in video collegamento esprime soddisfazione “per un progetto culturale, artistico e promozionale che nasce con il coinvolgimento di ben quattro Amministrazioni Comunali Pugliesi già alla sua prima edizione, così cogliendo la necessità, ormai non più rinviabile, di dar vita a reti inter-istituzionali quale via maestra per superare le difficoltà che gli Enti Locali quotidianamente si trovano ad affrontare soprattutto nella organizzazione delle attività culturali e di spettacolo dal vivo. Pertanto l’azione dei quattro Comuni fondatori, uniti per contribuire all’ampiamento dell’offerta culturale e della promozione dei rispettivi territori, non può che meritare l’attenzione di una Regione all’avanguardia nel campo della Cultura e dello Spettacolo, nella prospettiva di un sostegno strutturale a iniziative di questo genere, diretto o per il tramite degli Enti partecipati competenti: Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Pugliapromozione”.

Il Direttore Artistico della rassegna teatrale Puglia Teatro Festival, a margine della conferenza stampa, evidenzia: “Sono felice di essere riuscito a riunire quattro Comuni, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese per la missione comune di aumentare i metricubi dell’offerta culturale, turistica e quindi umanistica del nostro territorio, dare stimolo e incentivo a desiderare teatro”.

Madrina della prima edizione del Festival è l’attrice pugliese Rosa Palasciano, Candidata al David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista e ai Nastri d'Argento come Miglior Attrice Protagonista, per l'interpretazione nel film "Giulia". Sulla rassegna al via il 13 agosto a San Pietro Vernotico, commenta: “Credo moltissimo in questa iniziativa. Soprattutto per lo spazio che vuole dare alle nuove compagnie oltre ai grandi nomi del nostro teatro. Lo spettacolo dal vivo va tutelato e valorizzato perché porta cultura e aggregazione, la connessione con lo spettatore è immediata e migliora senza alcun dubbio la società. Mi auguro di veder crescere ogni anno di più questo festival che promette benissimo e che è una grande occasione per il nostro territorio”.