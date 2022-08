Alberobello celebra Pasqualino, il panino più amato

Dal 7 al 14 agosto, a Villa Donnaloja, Chiesa Sant’Antonio, la quarta edizione di ‘Pasqualino Gourmet’. Con birra artigianale e concerti live. Ingresso libero

Alberobello Ba - Si svolgerà dal 7 al 14 agosto, nello scenario unico di Alberobello e dei suoi magnifici trulli, patrimonio Unesco, la quarta edizione di Pasqualino Gourmet. L’evento, dedicato al panino più buono e amato della cittadina pugliese, è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello e della Regione Puglia.

La cerimonia di inaugurazione è prevista domenica 7 agosto alle ore 19.00, con la partecipazione del sindaco Francesco De Carlo e dell’assessore alla cultura e allo spettacolo Valeria Sabatelli.



Nella manifestazione, a ingresso libero, sarà possibile gustare le diverse versioni del Panino Pasqualino proposte dai 16 stand presenti, che si contenderanno i favori del pubblico per aggiudicarsi la terza edizione del Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet. Saranno inoltre tante le nuove proposte ispirate all’unico e originale Pasqualino: dalla friselle alle bombette tipiche di Alberobello, dalla salsiccia alla pizza. Tra le novità di quest’anno c’è anche il pokè al Pasqualino. Numerosi i visitatori attesi ad Alberobello per quest’evento, che nelle scorse edizioni è riuscito a registrare decine di migliaia di presenze.



La kermesse gastronomica sarà infine arricchita da ottime birre artigianali e da concerti di musica live, con l’esibizione di ben sei tribute band.



LA STORIA DI PASQUALINO



Intorno al 1960, grazie all'intuizione del salumiere Pasquale Dell'Erba, nasce Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, si è affermato in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Pasqualino Gourmet si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.



IL CALENDARIO DEI CONCERTI LIVE (ORE 20.00)



Domenica 7 agosto: I Calanti – Musica folkloristica



Lunedì 8 agosto. U2 Underskin – U2 Tribute Band



Martedì 9 agosto: Baila – Zucchero Tribute Band



Mercoledì 10 agosto: Celebration Disco Band – Musica 70 – 80 – 90



Giovedì 11 agosto: Libera Nos a Malo – Ligabue Tribute Band



Venerdì 12 agosto: Opera – Queen Tribute Band



Sabato 13 agosto: I Komandanti & il Gallo special guest, bassista ufficiale di Vasco Rossi: Vasco Rossi Tribute Band



Domenica 14 agosto: Claudio Guerrini – Conduttore e Dj di Rds