Castellana G. - Cerimonia di intitolazione alla memoria di Vitantonio De Bellis

Interverranno, il ragioniere generale dello stato, Biagio Mazzotta, e alte cariche istituzionali della Regione Puglia

Castellana Grotte – Il Comune di Castellana Grotte ospiterà, venerdì 24 settembre 2021, il Ragioniere Generale dello Stato italiano, dott. Biagio Mazzotta, in occasione della cerimonia ufficiale di intitolazione di una via cittadina alla memoria di Vitantonio De Bellis, già Ragioniere dello Stato (1919-1932), pugliese originario di Castellana Grotte.

Fra i 150 “Migliori servitori dello Stato” nella Storia d’Italia, fu una figura di spicco dell’apparato statale in un periodo particolarmente turbolento per la storia e l’economia italiana: dal deficit dopo la 1° Guerra Mondiale all’avvento del Fascismo, e nel mezzo la crisi causata dall’arrivo dell’influenza spagnola che fece numerosissime vittime fra la popolazione e mise ulteriormente in ginocchio l’economia nazionale.



Finanza, economia e contabilità pubblica, prospettive e opportunità di sviluppo e attenzione ai valori dell’onestà, dell’etica e della legalità da tramandare attraverso l’istruzione alle nuove generazioni. Saranno questi i temi al centro dell’evento organizzato dal Comune di Castellana Grotte in collaborazione con la Segreteria Territoriale della Ragioneria dello Stato e l’IISS Consoli-Pinto.



Venerdì 24 settembre 2021, con inizio alle ore 10.30, presso l’Istituto “Consoli Pinto” in via Rosatella n. 7, si svolgerà la cerimonia di intitolazione. Sarà un evento di ampio respiro, alla presenza di alti rappresentanti istituzionali: il sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo; il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio De Caro; il Direttore Generale U.S.R. Puglia, Giuseppe Silipo; il Direttore della Ragioneria Territoriale Stato Bari/Bat, Giuseppe Mongelli.



PUNTO STAMPA - La stampa avrà modo di intervistare anticipatamente il Ragioniere Generale dello Stato, il dott. Biagio Mazzotta, alle ore 9.45, presso il Palazzo Municipale di Castellana Grotte, in via Marconi n. 9.



Il Ragioniere Generale sarà a disposizione dei giornalisti per parlare del PNRR e di strategie nazionali in materia di sviluppo.



CERIMONIA DI INTITOLAZIONE – La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 presso l’Istituto Consoli-Pinto, in via Rosatella n.7.



LE DICHIARAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI



Francesco De Ruvo, Sindaco di Castellana Grotte: “Sarà un grande onore per Castellana Grotte ospitare il Ragioniere Generale dello Stato in una giornata in cui intitoliamo una strada ad un nostro concittadino, Vitantonio De Bellis, che è rimasto nella storia dell’Italia. Autorità civili, militari e religiose interverranno in un giorno di festa per Castellana, in cui ancora una volta mettere in luce le eccellenze del nostro territorio. Ed un’occasione preziosa per accendere un faro su un protagonista della storia italiana e sui valori di cui era promotore e che attraverso un’azione di divulgazione devono continuare a vivere e a camminare nelle nuove generazioni”.



Giuseppe Mongelli, Direttore della Ragioneria Territoriale di Stato Bari/Bat: “Questa iniziativa va a completare un progetto che da anni la Ragioneria dello Stato di Bari porta avanti per divulgare i principi e l’opera di Vitantonio De Bellis che nella storia della nostra antica istituzione, nata nel 1896, ha ricoperto un ruolo fondamentale, essendo stato il padre di una riforma che ancora oggi è vigente, seppur risalente al 1923. De Bellis è stato un tecnico che ha attraversato un momento molto delicato del nostro Paese riuscendo ad incidere in modo significativo. Gli storici e gli studiosi della cosa pubblica lo conoscono benissimo per il suo protagonismo in quegli anni tanto complessi mentre è caduto nel completo oblio nel nostro territorio ed è per questo che l’ente territoriale si sta impegnando da tempo in un’azione di divulgazione che passa anche attraverso l’intitolazione di una strada nei territori della sua origine. Nel 2011, il Governo in carica con il Ministro della funzione pubblica Brunetta, incaricò storici e specialisti della pubblica amministrazione di individuare 150 biografie dei “Migliori servitori dello Stato” della storia italiana, e fra questi trova spazio la figura di Vitantonio De Bellis, motivo di orgoglio per la Puglia e per le comunità territoriali a lui legate. Il De Bellis è, inoltre, il veicolo per promuovere i temi dell’etica e della legalità fra i ragazzi e nelle scuole”.



Giuseppe Verni, Dirigente scolastico IISS Consoli-Pinto di Castellana Grotte: “La Scuola è ben lieta di partecipare all’evento di intitolazione, avendo già avviato delle intese progettuali con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari e avendo già intitolato al Ragioniere dello Stato Vitantonio De Bellis l’aula magna della sede scolastica di Via Materdomini. L’evento del 24 settembre va a riconoscere la forte collaborazione inter-istituzionale esistente che oggi è attiva con la R.T.S. e il Comune di Castellana Grotte. Importante in tale iniziativa sarà il protagonismo degli studenti che si confronteranno con il Ragioniere Generale dello Stato dott. Biagio Mazzotta a cui rivolgeranno alcune domande su quelle che sono oggi le attività di una ripartenza economica glocale. Pertanto si esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa e per i valori che attraverso di essa si intendono promuovere verso la cittadinanza e la comunità scolastica”.