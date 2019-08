Alberobello - Luci sui trulli anche a settembre, ispirate a Francesco Ferulli

I giochi di luce del «Summer lights» continueranno a deliziare i turisti in tutta la zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere

Alberobello Ba - L’estate continua nella città dei trulli, complici anche le giornate di sole splendente anche a fine agosto, tant'è che la magia delle luci continuerà a illuminare i trulli fino a tutto il mese di settembre.

Da domenica e per altri 30 giorni continua il «Summer lights» in tutta la zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica Alberobello. Engie Italia con la direzione artistica di «Unique eventi», ha scelto l'artista Francesco Ferrulli per colorare i trulli ed i monumenti di Alberobello anche a fine state.

Ferrulli, pittore, disegnatore e grafico di Acquaviva delle Fonti, è un artista pugliese che ritrae spesso all’interno delle sue opere i meravigliosi trulli colorati, caldi e vivaci, messi in evidenza da forti contrasti e nette linee nere, promuovendo uno stile fresco ed innovativo da lui definito «Contornismo metafisico».

Con dovizia di particolari reinterpreta a suo modo la realtà, la inquadra, la geometrizza con segni sicuri e regole proprie; le varie parti si compenetrano e si completano a vicenda in un trionfo di forme e colori.

Il «Summer lights» è uno degli eventi clou di «Trulli Viventi – Summer 2019» il cartellone ideato dall’amministrazione comunale per i mesi estivi e realizzato in partnership con ENGIE Italia, l’azienda che dal 1° aprile 2018 gestisce il servizio di pubblica illuminazione di Alberobello. «Il Summer lights è un punto di forza del nostro calendario di eventi. – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone. - L’anno scorso le installazioni luminose furono dedicate a Klimt, quest’anno fino a fine agosto abbiamo celebrato il genio di Leonardo, le cui opere appartengono al mondo proprio come i nostri trulli. E da settembre avremo l’onore di avere i trulli illuminati dalle opere di Ferrulli, un artista che ha fatto della pugliesità e della valorizzazione del territorio il punto di forza delle sue creazioni, aderendo a valori che ispirano da sempre la nostra Comunità».