Putignano - Luci nel buio al Parco della Grotta nella notte di S.Lorenzo

Venerdì 10 Agosto 2018, ore 21, presso il Parco della Grotta del Trullo la 10^ edizione di "Luci nel Buio" nella notte delle stelle cadenti: visite in grotta e telescopi puntati verso il cielo

Putignano Ba - In un solo evento, astronomia, geologia, speleologia, arte, natura e tradizioni, nella notte di San Lorenzo, presso il parco della Grotta del Trullo di Putignano. Tante attività, ma un unico obiettivo: scoprire la bellezza del mondo che ci circonda, guardando da diversi punti di vista, guidati da esperti delle diverse discipline.

la raffinata manifestazione "Luci nel Buio", presso il Parco della Grotta del Trullo di Putignano; Strada Statale 172 per Turi, nata come appuntamento dedicato alla notte delle stelle cadenti, si è trasformata in uno dei momenti più entusiasmanti e istruttivi dell’estate nella città del carnevale.

Organizzata dal Gruppo Ricerche Carsiche di Putignano, sa coniugare il fascino dell’esplorazione del sottosuolo con quella del cielo e delle stelle. Le visite guidate alla Grotta del trullo di Putignano, e l’impiego di telescopi nel parco per l’osservazione astronomica della volta celeste, offrono ai presenti piacevolissimi momenti estivi a stretto contatto con la natura e le sue naturali bellezze.

Con l'edizione 2018 lo spettatore potrà letteralmente "esplorare" le nuove frontiere della ricerca scientifica in ambito geologico e carsico, grazie alla conferenza intitolata "Esplorazioni del Mondo della Scienza", curata dal Prof. Alessandro Reina del Politecnico di Bari e Gianluca Selleri presidente della Federazione Speleologica Pugliese, con interventi di esperti in ambito della Sismologia dell'università di Bari e CNR di Potenza.

Gli speleologi del GRC guideranno il pubblico tra i labirinti del fantastico mondo sotterraneo della Grotta del Trullo, simbolo storico del turismo speleologico in Puglia e sito turistico di grande valore culturale per lo studio del carsismo.

Partecipano alla realizzazione anche il Politecnico di Bari e la Federazione Speleologica Pugliese, l'associazioni di astrofili per l'osservazione delle Perseidi (stelle cadenti di San Lorenzo). Il tutto allietato da stuzzichini tipici della tradizione locale e buon vino. L'ingresso all'evento è gratuito.