Putignano - Seminario sulla lotta allo spreco alimentare

Giovedì 26 luglio 2018, alle ore 16,30 presso la Sala Margherita a Putignano

Putignano Ba - L’evento, di sensibilizzazione e informazione sullo spreco alimentare è organizzato da Aps Formare con il patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Putignano, Ambito Territoriale di Putignano, ForAgri, Delegazione Regionale CARITAS Puglia, Lion Club Noci dei Trulli e delle Grotte, ASCOM Putignano.

Il seminario, nato da un’idea di APS FORMARE, promuove la lotta allo spreco alimentare ponendosi in linea con gli interventi e gli obiettivi della legge regionale del 18 maggio 2017, n. 13, “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici” con lo scopo di informare e mettere in contatto enti, istituzioni, associazione, aziende e cittadini offrendo stimoli e nuove prospettive sia per limitare gli spechi alimentari e farmaceutici che si verificano nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, sia per favorire la riduzione dei rifiuti e sensibilizzare i consumatori sul tema.

Dopo i saluti istituzionali di benvenuto da parte del dott. Domenico Giannadrea, Sindaco di Putignano, del dott. Domenico Mastrangelo, Dirigente dei Servizi Sociali di Putignano, di don Michele Petruzzi, Direttore della Caritas diocesana di Conversano-Monopoli e, infine, dell’avv. Vincenzo Sportelli, Presidente Avvocati del Tribunale di Putignano, la dott.ssa Elena Intini, Presidente Aps Formare, aprirà i lavori.

Il seminario tecnico-informativo, moderato dall’ing. Aniello De Padova, Autore della Campagna “DePILiamoci” – Liberarsi del PIL superfluo e vivere felici”, vedrà come relatori: il dott. Salvatore Ruggeri, Assessore al Welfare della Regione Puglia, con un intervento dal titolo “La Legge anti-spreco alimentare per la costruzione del Welfare di comunità; il dott. Ruggiero Mennea, Consigliere Regione Puglia e proponente L.R. n. 13/2017, che delineerà gli aspetti del recupero e riutilizzo di eccedenze degli sprechi e dei prodotti farmaceutici; l’avv. Carmen Craca, Co-founder Onlus CibiAMOci, che illustrerà i principi della Legge n. 166/2016 nella lotta allo spreco e contrasto alla povertà; la dott.ssa Giulia Lacitignola, Responsabile Ufficio di Piano dell’Ambito di Putignano, che esporrà come il recupero delle eccedenze sia una buona pratica quotidiana e sostenibile; il dott. Roberto Bianchi, Direttore di ForAgri, con un contributo sulla riduzione degli sprechi coinvolgendo i produttori e i cittadini; chiuderà l’incontro il dott. Luigi Riso, Presidente del Banco Alimentare Puglia, con l’esperienza del Banco Alimentare nell’applicazione della Legge Gadda-Mennea.

Il seminario si concluderà con un momento di confronto fra relatori e partecipanti che permetterà di scambiare informazioni ma soprattutto esperienze maturate nei propri ambiti di attività.

La partecipazione al seminario sarà valida ai fini del riconoscimento dei crediti formativi nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.