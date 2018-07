Putignano - Trasporto scolastico: ora si paga online

Le nuove modalità informatizzate di pagamento del servizio comunale, con lo smartphone e presso i negozi convenzionati



Putignano Ba - Come annunciato qualche mese fa per la mensa scolastica, anche per il trasporto dedicato agli alunni delle scuole comunali sarà possibile per le famiglie effettuare il pagamento del servizio in modo completamente informatizzato. Basterà recarsi presso i punti vendita della città convenzionati (una decina in tutto), esattamente come quando si fa la ricarica del telefonino.

Grazie al codice identificativo del figlio che verrà fornito ai genitori, essi potranno accedere a tutte le informazioni riguardanti la tenuta del conto e ricevere via sms le notifiche relative alle ricariche effettuate o quando il credito sta per esaurirsi.

Si potrà pagare in contanti o con moneta elettronica e quindi con carta di credito e simili e il costo di ogni operazione avrà un costo massimo di €1,50. I genitori potranno verificare direttamente in qualsiasi momento il dei propri figli anche on-line, tramite un’apposita applicazione denominata scuola o tramite l’accesso a che sarà attivato del mese di settembre prossimo e sarà raggiungibile collegandosi al sito istituzionale del comune di Putignano.

Le tariffe per il trasporto scolastico previste per l'anno scolastico di Putignano 2018/2019 ammontano a €25 fissi mensili per i mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, €15 per i mesi di settembre, dicembre e giugno, tenendo conto che per il secondo figlio è prevista una riduzione del 50%, mentre per il terzo figlio invece il servizio è totalmente gratuito.

Più salato il conto degli alunni residenti nelle zone extraurbane. Il servizio è fornito Infatti anche ad un massimo di 40 alunni residenti nelle zone extraurbane oltre il confine del territorio cittadino che però frequentano le scuole di Putignano. Per loro le tariffe sono di €40 (intero); di €20 (breve) per il primo figlio, tariffe che si dimezzano per il secondo figlio e scendono a €15 ed E 10 per il terzo figlio.

Dal 2 Luglio al 21 Agosto 2018 sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio trasporto scolastico

Il trasporto dalle zone extraurbane è completamente gratuito solo per i portatori di handicap. Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, vanno però ancora effettuate presso l'ufficio Pubblica Istruzione e non online, e sono aperte fino al prossimo 21 agosto.

L’ufficio preposto fornirà anche maggiori informazioni in merito al nuovo sistema informatizzato di pagamento, nonché in merito ad alcune novità alle procedure per accedere ai buoni per i libri scolastici, in merito alle quali perverranno dalla Regione Puglia, notizie più dettagliate, nei prossimi giorni.