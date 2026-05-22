Decaro nomina i nuovi dg di Asl e Ircss pugliesi

l presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha ufficializzato i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie. Tra le nomine, Michelangelo Armenise all'Irccs di Castellana Grotte e Tommaso Stallone all'Irccs di Bari. Per l'Asl di Brindisi si attende ancora, in quanto l'attuale dg non ha scaduto il mandato

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie pugliesi.

Michelangelo Armenise nominato all'Irccs di Castellana Grotte, Tommaso Stallone all'Irccs di Bari, Yanko Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'Asl di Taranto, Gianluca Capochiani Asl Lecce, Tiziana Di Matteo all'Asl di Foggia, Alessandro Di Bello all'Asl Bat. Il nuovo direttore generale dell'Asl di Brindisi sarà nominato nelle prossime settimane, in quanto non è ancora scaduto il mandato dell'attuale dg Maurizio De Nuccio.