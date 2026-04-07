"Scali pugliesi senza carburante". Ma è una bufala e Vasile chiarisce: "Nessun rischio di carenza imminente"

Antonio Maria Vasile smentisce le voci di una carenza di kerosene a Brindisi. «Effetto indiretto dovuto a rifornimenti di aerei provenienti da Milano, Bologna e Venezia. La scorta sarà ripristinata nella mattinata del 7 aprile».

“Al momento non c’è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi".

A chiarirlo è stato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile , dopo la notizia diffusa dal Corriere della sera, che riportava come per l’aeroporto di Brindisi non ci fosse più carburante almeno fino alle 12 del 7 aprile.

"La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi - ha aggiunto Vasile - Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c’è alcun rischio di carenza imminente. È importante mantenere la calma. Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta che verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina”.