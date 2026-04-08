Frana a Petacciato, Italia divisa a metà. Decaro: "Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia".

Lo smottamento di Petacciato ha interrotto l’autostrada A14 e la linea ferroviaria adriatica. Il governatore pugliese: «In contatto con la Protezione civile. Ferrovie dello Stato mi ha assicurato un piano d’emergenza con la tratta Foggia-Caserta».

"Il crollo della frana del Petacciato è l'ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi.

Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia".

A intervenire sulla grave situazione di blocco della viabilità nel basso Molise a seguito del risveglio della frana del Petacciato, è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. "Siamo a ridosso della stagione turistica - avverte - ed è inutile dire quanto con il rincaro dei carburanti il trasporto ferroviario sia fondamentale per le esigenze quotidiane dei cittadini e per lo sviluppo del territorio.

Chiediamo pertanto al Capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, con cui sono in contatto da questa mattina poco dopo il crollo - spiega - che la Puglia sieda al tavolo nazionale dell'emergenza per lavorare insieme al Governo e alle Regioni confinanti per mettere in campo tutte le azioni possibili per ripristinare i collegamenti nel più breve tempo possibile. Nel frattempo - conclude Decaro - Ferrovie dello Stato mi ha assicurato interventi immediati per un piano alternativo d'emergenza che assicuri i collegamenti dei treni di lunga percorrenza utilizzando la tratta Foggia - Caserta".La frana nel territorio comunale di Petacciato, in provincia di Campobasso si è riattivata ieri a partire dalle 9:30 con un fronte lungo oltre 4 km. "La zona - ha fatto sapere la Protezione civile in una nota - era stata interessata, nei giorni scorsi, da significativi eventi meteo avversi, con apporti al suolo superiori a 200 mm, evidenziando un quadro di marcata persistenza e intensità". Ha interrotto l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e la linea ferroviaria Adriatica, tra Vasto e Termoli. Disagi alla viabilità acuiti dalla recente chiusura di un tratto della Strada Statale 16, a causa del crollo di un viadotto in località Montenero di Bisaccia.