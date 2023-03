Castellana G. - Centro storico, si lavora a videosorveglianza e infrastrutture per la Ztl

Riunione operativa a Palazzo Municipale tra l’Amministrazione Comunale e i direttori dei lavori delle ditte affidatarie: nelle prossime settimane al via le opere pubbliche propedeutiche all’attivazione di una zona a traffico limitato e per l’installazione delle telecamere

Castellana Grotte Ba - Riunione operativa nella mattinata di martedì 28 febbraio 2023, a Palazzo Municipale, tra l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte e i direttori dei lavori dei soggetti affidatari per la realizzazione dei due principali progetti inerenti il centro storico.

Per il Comune di Castellana Grotte presenti l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Caputo, l’assessore al Centro Storico, Davide Sportelli, e il Responsabile del Settore V “Lavori Pubblici - Manutenzioni e Servizi - Ambiente - Energia”, Antonio Dimasi.

Focus sull’avvio dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture, programmato in entrambi i casi per le prossime settimane.

Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza prevista l’installazione di 68 telecamere in un’area compresa tra la zona A1, viale Aldo Moro, Corso Italia e la Villa Comunale Tacconi.

Per quanto riguarda l’installazione di infrastrutture propedeutiche all’attivazione di una zona a traffico limitato nel centro storico, prevista l’allocazione di segnaletica verticale e di varchi telematizzati con telecamere allo scopo di delimitare la stessa zona A1, restituire una connotazione più ordinata ad uno spazio urbano importante come quello del centro storico e promuovere una nuova vivibilità della parte più antica di Castellana. La realizzazione delle infrastrutture, in questo caso, non rende automatica l’attivazione della Ztl che sarà oggetto di successivi ed eventuali provvedimenti.

“Si tratta di un passo in avanti nella programmazione e nella realizzazione di interventi che questa Amministrazione sta diligentemente ottimizzando e mettendo in campo - ha commentato il sindaco Domi Ciliberti - L’avvio della manutenzione del verde pubblico, gli imminenti interventi su alcune strade cittadine e i progressi per quanto riguarda queste due progettualità inerenti il centro storico sono emblema del lavoro di squadra che l’Amministrazione sta svolgendo in più direzioni”.

“Si tratta, sia nel caso del sistema di videosorveglianza che nel caso delle infrastrutture propedeutiche all’attivazione della Ztl - ha commentato l’assessore Caputo - di opere che rappresentano la base per lo sviluppo della nostra visione di città. Opere che impatteranno sul piano della sicurezza, della vivibilità e che potranno essere accompagnate da ulteriori provvedimenti e progettualità. Il tutto, comprese le imminenti opere che interesseranno le strade e piazzale Anelli alle grotte di Castellana, concorrerà ad una Castellana più bella, più comoda e più accogliente”.

“Con la riunione operativa e con il focus sull’avvio dei lavori di questi due progetti che interessano il nostro centro storico - ha precisato l’assessore Sportelli - diamo attuazione a precise idee e visioni programmatiche con l’avviamento di un processo di pedonalizzazione parziale e totale della zona A1. Ovviamente al momento realizziamo solo strutture e infrastrutture come segnaletica e varchi che ci consentiranno di programmare con serenità il da farsi, anche in concertazione con i soggetti interessati”.