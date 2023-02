Castellana G. - Xylella, martedì 14 un incontro pubblico con Arif e Regione Puglia

Appuntamento nella Sala Giunta del Palazzo Municipale a Castellana Grotte per una conferenza sulla situazione legata alla diffusione della xylella sul territorio di Castellana Grotte e sulle soluzioni individuate da Arif e Regione Puglia

Castellana Grotte Ba - L'Amministrazione Comunale di Castellana Grotte promuove per martedì 14 febbraio 2023 un incontro pubblico sul tema xylella per analizzare la situazione legata alla diffusione della stessa sul territorio di Castellana Grotte e per confrontarsi sulle soluzioni individuate dalla Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e da Regione Puglia.

Appuntamento alle ore 16 nella Sala Giunta del Palazzo Municipale a Castellana Grotte. Presenti, assieme al sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, all’assessore comunale all’Agricoltura Simone Gentile e al consigliere comunale delegato alle Politiche Agricole Donato Labate, promotori dell’iniziativa che sarà occasione di confronto e dialogo, anche il direttore generale di Arif Francesco Ferraro, il dirigente della Sezione Fitosanitaria della stessa Michele Tenore e il dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia Salvatore Infantino che hanno confermato la propria disponibilità per un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza.

Focus ovviamente puntato sulla questione Xylella a Castellana Grotte e sulle conseguenti eradicazioni effettuate nell’agro castellanese da parte dell’Arif.

“Intenzione e interesse dell’Amministrazione Comunale - hanno precisato il sindaco Ciliberti e l’assessore Gentile - era ed è quello di facilitare il rapporto e il dialogo tra gli agricoltori castellanesi e l’Agenzia Regionale, così da sgomberare il campo dalle incomprensioni e dalle perplessità sollevate nel corso della passata settimana”.

“Il Comune di Castellana Grotte - hanno commentato - si è fatto carico delle esigenze e delle richieste emerse dai cittadini e dai rappresentanti di categoria e le ha trasferite ad Arif, attivandosi in tempi brevissimi per l’organizzazione di un incontro pubblico. Obiettivo dell’incontro è quello di far luce sulle dinamiche che hanno visto snaturato parte del nostro territorio e l’esigenza di tutelare lo stesso dal diffondersi del batterio della Xylella”.