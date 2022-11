Conversano - Anziana di 83 anni muore a causa delle esalazioni originate dal braciere

I vigili del fuoco stamani hanno trovato il corpo senza vita della povera malcapitata

Conversano - A causa delle inalazioni da monossido da carbonio, come riferiscono i carabinieri, è deceduta l'anziana signora. Le esalazioni si sarebbero sprigionate da un braciere lasciato acceso per tutta la notte a causa del freddo.

In mattinata i parenti hanno dato l'allarme chiamando il 118. Allertati i soccorsi, i Vigili del Fuoco del Turno B di Putignano, appena entrati nell'abitazione con al seguito i sanitari del 118 hanno trovato la nonnina nel suo letto. Inutile l'arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. I gas avevano completamente saturato gli ambienti della casa compresi quelli dove la signora dormiva. L'anziana era senza battito cardiaco e nulla si è potuto fare per riportarla in vita, il trapasso è stato silenzioso, dal sonno alla morte.