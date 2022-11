Sammichele di Bari: all'asilo mensa gratuita per tutti i bimbi fino al 2027

È quanto disposto con deliberazione n. 146 del 27 ottobre 2022

Sammichele di Bari - Tutti i giovanissimi cittadini sino a sei anni di Sammichele di Bari frequentanti la scuola dell'infanzia potranno usufruire gratis della mensa scolastica sino al 2027.

Non sarà necassario presentare ISEE o dichiarazioni sulla situazione economica del nucleo familiare, viene stabillita per tutti la gratuità del servizio a scuola.

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 146 del 27 ottobre, ha approvato il progetto "Mensa per tutti" con cui ha stabilito la gratuità del servizio di mensa scolastica per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia per tutti gli anni scolastici relativi al mandato sindacale garantendo la relativa copertura finanziaria.

Un provvedimento adottato perché «pranzare insieme non significa solo condividere cibo ma condividere un’importante occasione di socializzazione» si legge nella delibera del comune guidato dal sindaco Lorenzo Netti.