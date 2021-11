Castellana G. - Il Comune fa il punto delle spese necessarie e delle variazioni di bilancio

Scuole, opere pubbliche, manutenzioni, verde pubblico e welfare: il Consiglio Comunale ha approvato importanti variazioni al bilancio

Castellana Grotte Ba - Interventi urgenti nelle scuole, il completamento di opere pubbliche e manutenzioni a strade, immobili e verde. Inoltre, maggiori spese per il sociale e trasferimenti sovracomunali legati soprattutto all’emergenza sanitaria.

Il Consiglio Comunale dello scorso 18 novembre 2021 ha approvato alcune significative variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, in uscita e in entrata, che interessano tutti i settori dell’ente.

Ad illustrarle è stato l’Assessore competente, prof.ssa Franca de Bellis, che ha ribadito come “ogni variazione nasce per dare risposte pronte alle numerose esigenze che vengono a presentarsi, anche in modo imprevisto, nell’amministrare un Comune, tutto nel permanere degli equilibri di bilancio”.

VARIAZIONI DI BILANCIO PER MAGGIORI USCITE

In particolare, il Consiglio ha preso atto di maggiori spese stanziate per andare incontro alle necessità del territorio:

- 40.000 euro per le luminarie natalizie

- fondi per la festa dell’Anziano che si svolgerà nel mese di dicembre, contagi Covid permettendo

- 20.000 euro per l’acquisto dell’impianto audio-video della sala consiliare

- spese sociali cresciute per 20.000 euro

- 40.000 euro per la manutenzione delle strade

- 20.000 euro per manutenzione di immobili e impianti antincendio

- 30.000 euro per la cura del verde pubblico

- 1.000 euro per la gestione correlata all’Inventario dei terreni gravati da uso civico del Comune di Castellana, come da richiesta della Regione Puglia.

Per quanto riguarda le maggiori entrate che si sono verificate nel 2021, particolarmente rilevanti sono le somme stanziate a favore del nostro ente. Il Consiglio Comunale ha ricevuto somme consistenti per far fronte alle conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria da Covid. Il dato più significativo è quello del “Fondone”, già riscosso dal nostro ente, ammontante a 1.069.463,44 euro. Si tratta di risorse straordinarie per la gestione dell’epidemia che saranno utilizzate secondo una programmazione attenta che terrà conto dei bisogni dei cittadini.

VARIAZIONI DI BILANCIO PER MAGGIORI ENTRATE – BOOM DI TRASFERIMENTI SOVRACOMUNALI

Sempre in tema di emergenza da Covid, nel 2021 il nostro Comune ha ricevuto da enti sovracomunali:

- 205.359,23 euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

- 805.463,44 euro per l’esercizio di funzioni fondamentali

- 159.997,86 euro di trasferimenti statali compensativi per la riduzione della tassa rifiuti sulle attività economiche

- 98.551,50 euro per compensare le minori entrate IMU e Tosap durante l’emergenza Covid.

Le maggiori entrate nell’anno in corso riguardano anche altri settori e seguono differenti linee di intervento:

- 188.030,13 euro di contributo regionale per danni delle gelate all’agricoltura riferite al 2020

- 4.053,91 euro di contributo statale riferito alla donazione del 5X1000 Irpef

- 281,83 euro per minori entrate Imu, Tari e Tasi, rispetto alla stima 2009-2010 e residenti aire

Per quanto riguarda, invece, gli immobili scolastici il Comune di Castellana Grotte ha ricevuto 90.000 euro di finanziamento statale per eseguire un intervento urgente di efficientamento energetico presso la scuola primaria G. Tauro ed un contributo del Miur di 99.000 euro per il progetto PON “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” 2021/2020 destinato all’adeguamento di spazi e aule degli edifici scolastici

VARIZIONI DI BILANCIO LEGATE ALLE OPERE PUBBLICHE

Il Consiglio comunale ha, infine, ratificato nell’ultima seduta le delibere di Giunta contenenti variazioni al bilancio legate al settore delle opere pubbliche.

La prima riguarda il riconoscimento dell’indebitamento con contrazione del mutuo per 583.683,10 euro “per la sostituzione della permuta dell’immobile destinato al mercato coperto, a scomputo dei lavori di realizzazione della strada di collegamento 237 delle Grotte e SP per Alberobello (Foggia di Maggio)”, chiudendo definitivamente in questo modo una diatriba risalente al passato quinquennio amministrativo.

In tema di opere pubbliche, è stata ratificata anche la delibera di Giunta su una variazione pari a 148.537,11 euro, come parte dei 270.930 euro per liquidare il 7° saldo dell’opera di completamento del sottopasso di via Conversano, di cui 122.392,89 euro finanziati in entrata già riscossa dall’alienazione di un immobile di proprietà comunale.