COVID-19: due nuovi casi a Castellana Grotte e Turi

Ne danno notizia i rispettivi primi cittadini attraverso comunicati stampa dal Comune di Castella Grotte e Turi

Tra i nuovi 80 casi conclamati oggi in Puglia, uno di questi a Castellana Grotte a darne notizia il sindaco Francesco De Ruvo e un altro a Turi, comunicato dal sindaco dott.ssa Ippolita Resta.

Castellana Grotte: L’uomo, che è in buone condizioni di salute, è stato posto in isolamento domiciliare e sta adesso osservando un periodo di quarantena. Secondo quanto accertato il cittadino castellanese avrebbe contratto il Covid durante un viaggio in Sardegna. Il dipartimento di prevenzione dell’ASL Bari sta effettuando in queste ore diversi accertamenti a cittadini castellanesi che hanno avuto contatti con il cittadino risultato positivo. L’attività di contact tracing dell’ASL sta proseguendo alacremente ma, fortunatamente, dai primi accertamenti risulta che, al momento, tutti i cittadini sottoposti a tampone, compresi i contatti più stretti sono negativi.

A darne notizia il Sindaco di Castellana Grotte che sta seguendo la situazione momento per momento con il supporto dei medici di base del territorio e del dipartimento di prevenzione dell’ASL Bari. Al momento nel territorio comunale sono presenti due cittadini positivi al Covid-19.

Turi: "Ci è appena giunta dalla Prefettura la comunicazione di una persona anziana risultata positiva asintomatica residente a Turi. È importante continuare a rispettare le regole previste per tutelare sopratutto le persone fragili,come anziani e disabili."