Alberobello - Tentata rapina al ristorante: feriti chef e cameriere

Arrestato un pregiudicato 24enne di Noicattaro. Pretendeva l'incasso minacciando i titolari con un coltello, mentre il ristorante era ancora pieno di gente

Alberobello Ba - Un giovane di 24 anni, armato di coltello si è introdotto in un ristorante nel centro di Alberobello ieri sera intorno alle ore 22 e ha tentato di farsi consegnare dei soldi, aggredendo e ferendo il titolare e un cameriere.

Non ottenendo subito quanto richiesto, pare che il giovane abbia reagito sferrando alcuni fendenti contro lo chef del locale, ferendolo, Allo stesso modo l’aggressore colpiva al volto un cameriere procurandogli la frattura del setto nasale.

Il tutto sotto gli occhi impauriti dei clienti che stavano terminando di cenare. Provvidenziale è stato l’intervento di una guardia giurata de La Vigilante, di passaggio in quel momento aiutato da un vigile urbano fuori dal servizio, che sono riusciti ad immobilizzare il malfattore, mentre sopraggiungevano carabinieri che hanno proceduto all'arresto.

Il titolare del ristorante e il cameriere, sono stati fatti medicare presso il pronto soccorso più vicino. Al momento non si conosce ancora la prognosi.

Dai primi riscontri sarebbe emerso che il rapinatore, originario di Noicattaro, fosse già noto alle forze dell’ordine per via diversi precedenti e che ora probabilmente dovrà rispondere anche delle accuse di tentato omicidio e rapina.

Le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Monopoli, competente per territorio, sono ancora in corso, anche per appurare se il 24enne non abbia agito da solo, o se ad attenderlo all’esterno ci fossero anche dei complici che si sono prontamente dileguati.