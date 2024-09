Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: lavori per arredi e grandi macchine

Il presidente Emiliano: “Un’opera enorme, ora finiamo il lavoro per dare ai cittadini uno dei presidi ospedalieri più moderni e belli di Puglia”. Il dg Fruscio: “Andiamo avanti per chiudere tutte le procedure e preparare la fase più delicata dell’apertura”

Monopoli - L'iter per il completamento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano sta entrando nella fase cruciale. Dopo il termine ufficiale dei lavori di costruzione dell’edificio, avvenuto il 5 giugno scorso, la ASL Bari sta accelerando le attività necessarie per affidare i lavori di completamento non inclusi nell’appalto principale.

Questi interventi riguardano principalmente l'ultimazione dei blocchi operatori e l'installazione delle apparecchiature elettromedicali di grande importanza, oltre all'acquisizione delle tecnologie biomedicali e degli arredi, sia sanitari che non sanitari, indispensabili per l'apertura dell'ospedale.



«Completare un'opera di questa portata – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia – è già un'impresa notevole, soprattutto considerando il contesto internazionale complesso. Ora bisogna concludere il lavoro, ma la Puglia ha dimostrato ancora una volta di mantenere gli impegni presi con la comunità, offrendo uno degli ospedali più moderni e belli della regione».



Anche Luigi Fruscio, direttore generale facente funzioni della ASL Bari, ha sottolineato l'impegno dei professionisti coinvolti: «Tutte le aree interessate stanno lavorando per concludere sei procedure complesse, molte delle quali sono vicine alla firma dei contratti con gli aggiudicatari. Questo lavoro, spesso invisibile, è cruciale per portare a termine un ospedale che rappresenta un'innovazione straordinaria in termini di architettura, sostenibilità e tecnologia nell'ambito dell'assistenza sanitaria».



Nel dettaglio, la ASL Bari ha avviato e concluso diverse gare d'appalto:

Con la Deliberazione n. 1606 del 31 luglio 2024, sono stati aggiudicati i lavori di completamento delle sale operatorie, sale rosse e sala autoptica, per un valore di 11,7 milioni di euro.

La Deliberazione n. 1803 del 5 settembre 2024 ha sancito l'assegnazione dei lavori di completamento e fornitura per la diagnostica per immagini e l'angiografia interventistica, per un importo di 15 milioni di euro.

Con la Deliberazione n. 1813 del 10 settembre 2024, sono stati assegnati i lavori per le infrastrutture stradali di accesso, un percorso di circa 2,5 km, per un valore di 13 milioni di euro.

La Deliberazione n. 1616 del 1° agosto 2024 ha nominato la commissione giudicatrice per i lavori del sub-lotto Medicina di Laboratorio, per un importo di 1,75 milioni di euro. La commissione è attualmente impegnata nella valutazione dell'offerta tecnica.

Per la fornitura di arredi non sanitari e segnaletica, suddivisa in 12 lotti per un importo complessivo di 9 milioni di euro, sono stati aggiudicati i primi 10 lotti, mentre per i due lotti rimasti vacanti è stata indetta una nuova gara con la Deliberazione n. 1692 del 14 agosto 2024.

La gara per la fornitura di arredi sanitari e apparecchiature elettromedicali, del valore di 32,5 milioni di euro, ha concluso le valutazioni tecniche della prima tranche, composta da 21 lotti, e si è in procinto di pubblicare l'atto di aggiudicazione. Le offerte per i restanti 19 lotti, pubblicati con la seconda tranche, sono ancora in fase di valutazione.

L’Ospedale in numeri

Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano si estende su un’area di 178.000 metri quadri, con una superficie lorda di circa 63.000 metri quadri distribuita su tre livelli e un volume complessivo di 295.000 metri cubi. La struttura sarà dotata di 299 posti letto, 150 camere di degenza, 9 sale operatorie (tra cui una per emergenze e una per ortopedia), 742 posti auto, e un impianto fotovoltaico da 915 kWp. Servirà una popolazione di oltre 260.000 persone.



L'ospedale includerà anche 14 letti di Osservazione Breve Intensiva (OBI), 32 postazioni per il Day Service e la Dialisi, e un blocco parto con 3 sale parto/travaglio, una sala per il parto in acqua e una sala emergenze ostetriche attiva 24 ore su 24. Sul fronte tecnologico, sarà presente un importante investimento per la diagnostica per immagini con 10 sale attrezzate (2 TAC, 2 RM, 2 RX, 2 mammografi e 2 ecografi). Il Pronto Soccorso avrà a disposizione una sala TAC, 2 sale RX e una sala ecografica. Sono inoltre previste 3 sale per Endoscopia, 2 sale per Cardiologia invasiva e Radiologia interventistica, oltre a 3 sale per chirurgia ambulatoriale e 2 per la chirurgia laser.