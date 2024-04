Putignano - Inseguimento dei Carabinieri da film per fermare i rapinatori

I malviventi hanno terminato la loro corsa in auto con uno schianto e tentato di proseguire la fuga a piedi. Ma sono stati subito rintracciati e braccati da Carabinieri e Polizia

Putignano Ba - Un animato inseguimento dei Carabinieri cominciato a Rutigliano è terminato a Putignano, in via Gianfedele Angelini, ieri sera, poco dopo le 22.30. A bordo dell'auto Audi A3 inseguita c'erano tre giovani rapinatori.

I tre, armi in pugno, cappucci calati sui volti, dopo aver costretto i responsabili delle vendite di una attività commerciale a consegnare l'incasso, sono saliti sull'Audi ripartendo a tutta velocità.

Il dispositivo antirapina dei carabinieri ha permesso poco dopo ai carabinieri di intercettare l'autoveicolo all'uscita da Rutigliano in direzione Conversano.

Vistisi inseguiti i rapinatori si sono lanciati ad alta velocità in una fuga disperata che lì ha portati fino all'ingresso di Putignano da via Castellana. Si presume che Il loro obiettivo, fosse quello di seminare gli inseguitori e tornare verso Bari.

Infati essi si sono immessi su viale della Repubblica, passando all'impazzata in mezzo alle case. Nel fratempo i mezzi dei carabinieri e del Commissariato locali erano pronti a chiudere ogni via di fuga ai tre malviventi.

Giunti in via Tenente P. Sbiroli l'auto dei fuggitivi ha sterzato repentinamente imboccando contromano via Gianfedele Angelini ma qualcosa è andato storito, poiché l'Audi A3 si è schiantata contro una Fiat Punto innescando un effetto carambola che ha coinvolto uno scooter e una seconda autovettura Punto.

I tre occupanti sono scesi rapidamente dalla vettura nel tentativo di proseguire la fuga a piedi. Uno di loro impugnava una pistola, forse un'imitazione di un modello originale e, stando a quanto riferiscono alcuni residenti, avrebberi anche esploso almeno un colpo.

I tre soggetti sono stati così visti allontanarsi di corsa. Carabinieiri e Polizia, sono riusciti poco dopo ad individuare subito e fermare due dei fuggitivi, ma sarebbero sulle tracce anche del terzo componente della banda. L'Audi A3 è stata sequestrata. Il suo proprietario pare sia residente nel quartiere San Paolo di Bari. Sono in corso accertamenti.