Putignano - Inseguimento da film di Carabinieri e Polizia per fermare i rapinatori

Quattro i malviventi che hanno terminato la loro corsa in auto con uno schianto, tentando di proseguire la fuga a piedi. Ma due di essi sono stati subito rintracciati e braccati dagli agenti della Polizia



Putignano Ba - Un animato inseguimento cominciato dei Carabinieri a Rutigliano, è terminato a Putignano, in via Gianfedele Angelini ieri sera, poco dopo le 22.30. A bordo dell'auto Audi A3 inseguita c'erano quattro rapinatori. Due di essi, un 20enne e un 26enne di Adelfia, entrambi incensurati, sono stati tratti in arresto dai poliziotti del locale Commissariato.

Stando ai primi riscontri, i quattro sarebbero saliti sull'Audi ripartendo a tutta velocità dopo una rapina ai danni di un supermercato di Rutigliano. I militari dell'Arma, nel centro abitato di Putignano, hanno poi intercettato l'autovettura in fuga che tentava di dileguarsi per le vie cittadine. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi poco dopo quando l'Audi ha sterzato repentinamente imboccando contromano via Gianfedele Angelini e si è schiantata contro una Fiat Punto, innescando un effetto carambola che ha coinvolto uno scooter e una seconda autovettura Punto.

I componenti della banda sono scesi rapidamente dalla vettura nel tentativo di proseguire la fuga a piedi. Una volante del Commisariato di Polizia di Putignano, ricevuta la nota di ricerca dei malfattori in fuga però, intercettava poco dopo e conduceva presso gli i propri uffici, due dei fuggitivi a piedi: un 20enne e un 26enne entrambi di Adelfia.

Durante le operazioni congiunte tra Polizia e Carabinieri, è stata anche recuperata una pistola calibro 7.65 modificata con matricola abrasa, e un registratore di cassa contenente denaro contante, probabile provente della rapina.

A carico dei soggetti arrestati sarebbero emerse inoltre altre notizie di reato in merito ad un precedente tentativo di rapina presso un bar tabacchi avenuto a Casamassima, in cui era stato esploso anche un colpo di pistola.

Ulteriori accertamenti sono in corso a cura della Polizia Scientifica del Commissariato e dei Carabinieri SIS, sul veicolo utilizzato dai malfattori, il quale è risultato rubato e sottoposto a sequestro penale. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Bari in attesa di provvedimento del giudice.