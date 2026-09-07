Gioia del Colle - Svolta storica per l'Ac Boilers: Ansaldo Energia rilancia lo stabilimento con 50 milioni di euro

Svolta AC Boilers: Ansaldo Energia a Gioia del Colle salva 120 posti di lavoro. L'annuncio durante l'incontro organizzato dal sindaco di Gioia, Giovanni Mastrangelo, con il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso e l’europarlamentare Michele Picaro.

Gioia del Colle - La lunga e complessa vertenza che ha tenuto con il fiato sospeso i lavoratori dello stabilimento AC Boilers (ex Sofinter) di Gioia del Colle si è chiusa con un lieto fine che guarda al futuro.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ufficializzato l’intesa definitiva che sancisce l’ingresso del colosso Ansaldo Energia, garantendo la continuità produttiva e il rilancio strategico dell’intero sito industriale.



L’annuncio, arrivato al termine di un incontro istituzionale presso il Comune di Gioia del Colle, rappresenta il frutto di un lavoro di squadra senza precedenti che ha coinvolto il Governo Meloni, la Regione Puglia, le organizzazioni sindacali e l’amministrazione locale. Un impegno corale che ha evitato la chiusura di uno degli stabilimenti più importanti del territorio e salvato oltre centoventi famiglie dal rischio disoccupazione.



Investimenti green e riconversione industriale

Il cuore pulsante dell’operazione è il piano industriale presentato da Ansaldo Energia, che prevede investimenti per circa 50 milioni di euro nei prossimi anni. L’obiettivo è duplice: da un lato, potenziare le produzioni esistenti; dall’altro, trasformare lo stabilimento di Gioia del Colle in un polo all’avanguardia per le tecnologie verdi.



Tra le direttrici principali del rilancio spiccano il riciclo dei pannelli fotovoltaici e la filiera dell’idrogeno verde, due settori nevralgici per la transizione energetica nazionale. Questa riconversione non solo garantirà la competitività dell’impianto, ma lo candiderà a diventare un modello virtuoso di innovazione sostenibile nel panorama industriale del Sud Italia.



La soddisfazione delle istituzioni e dei lavoratori

Per i dipendenti e per l’intera comunità di Gioia del Colle, l’accordo rappresenta molto più di un semplice salvataggio occupazionale: è una rinascita. Dopo mesi di trattative serrate e viaggi istituzionali a Roma, la svolta porta con sé un messaggio di speranza concreta per le nuove generazioni.



Il ministro Urso, visibilmente emozionato, ha sottolineato come questa vittoria sia il risultato di una strategia chiara: non limitarsi a gestire l’emergenza, ma creare le basi per un futuro industriale solido. L’ingresso di Ansaldo Energia, azienda di rilievo internazionale partecipata dallo Stato, garantisce non solo la continuità, ma anche un rinnovato slancio tecnologico, ponendo le premesse per nuove assunzioni e percorsi di specializzazione professionale.



Un modello per il sistema Italia

La vicenda dell’AC Boilers si trasforma così in un caso studio positivo per il "sistema Paese". La sinergia tra enti locali, governo centrale e grande industria ha dimostrato che è possibile superare le crisi quando si rema nella stessa direzione. Lo stabilimento di Gioia del Colle non sarà più ricordato come un sito in difficoltà, ma come il simbolo di una ripartenza industriale basata sull’innovazione, sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione del capitale umano, pronto a scrivere un nuovo e ambizioso capitolo della sua storia.