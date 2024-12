Dalla Regione Puglia 180mila euro al Carnevale di Putignano

Si tratta di un contributo straordinario e si aggiungerà ad altri due contributi previsti dalla Regione per il prossimo anno

Putignano Ba - Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato l’emendamento al Bilancio Regionale, mediante il quale sono stati destinati al Carnevale di Putignano 180mila euro quale ulteriore e nuovo contributo straordinario della Regione Puglia alla Fondazione Carnevale di Putignano.

Questo emendamento, sostenuto dal gruppo consiliare del Partito Democratico, prevederà l’aggiunta di queste ulteriori risorse per il 2025 e si aggiungerà ad altri due contributi previsti dalla Regione per il prossimo anno: il contributo ordinario e straordinario già previsti per i Carnevali pugliesi che, per il 2024, hanno riconosciuto a Putignano 290mila euro.

“Non posso che accogliere con estremo piacere e gratitudine questo ulteriore contributo economico della Regione Puglia. Un segno tangibile che dimostra quanto importante sia divenuta la battaglia dei Putignanesi, a cui si è aggiunto anche il presidente Emiliano, che ringrazio particolarmente, insieme ai consiglieri regionale Parchitelli e Paolicelli e a tutto il Partito Democratico, rappresentato dal segretario regionale Domenico De Santis.

Questo ulteriore contributo permetterà alla Fondazione di procedere con maggiore tranquillità nell’organizzazione della prossima manifestazione.

Continua ora la nostra lotta per difendere la storicità del Carnevale di Putignano. Faremo accesso agli atti presso il Ministero e, se ce ne saranno le condizioni, proseguiremo con il ricorso. Perché il nostro Carnevale è un bene immateriale lungo più di 600 anni che dobbiamo difendere e far crescere” dichiara il Sindaco di Putignano Michele Vinella.

“Una bellissima notizia per la Fondazione, per il Carnevale di Putignano, per tutti i cittadini. Questo contributo, che sottolineo arriverà solo nel 2025, ci permette di recuperare un po’ di respiro risolvendo in parte il problema generato dal minore contributo ministeriale per il 2024 che, invece di essere di 260mila euro, porterà nelle casse della Fondazione solo 64mila euro.

Un contributo che certamente è un grande aiuto all’importante macchina economica del Carnevale che, come già annunciato in conferenza stampa, si sta comunque muovendo dal mio insediamento per recuperare anche contributi privati che permetteranno una maggiore solidità economica all’ente. Ci tengo comunque a precisare, a chi crede che questo stanziamento risolva i problemi economici del Carnevale, la strada verso una migliore autonomia della Fondazione è ancora lunga.

Continuiamo spediti con il nostro percorso e diamo appuntamento alle Propaggini, il 26 dicembre, che apriranno ufficialmente la 631a edizione del Carnevale. Noi ce la mettiamo e continueremo a mettercela tutta per rendere anche questa edizione indimenticabile” dichiara il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta.