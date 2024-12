Putignano, approvato il bilancio di previsione 2025-27

Nonostante l’aumento dei costi e i tagli, rimangono invariate le tassazioni comunali. Investimenti in welfare, servizi, turismo e mobilità

Putignano Ba - Nel Consiglio Comunale di questa mattina, è stato approvato con 11 voti favorevoli il Bilancio di previsione 2025-2027 della Città di Putignano.

Un bilancio per un totale di 70 milioni 286mila euro che, a fronte dell’adeguamento dei costi del personale, dei costi dei servizi, dei costi dei contratti delle opere pubbliche e della diminuzione dei contributi e dei trasferimenti statali, ha però scongiurato l’aumento della tassazione comunale e l’accensione di prestiti.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Vinella ha approvato infatti un bilancio che prevede un forte efficientamento delle spese, frutto di un lavoro di sinergia tra le aree; il recupero dell’evasione stimato con un valore di 1 milione 406 mila euro; un aumento di entrate grazie a un aumento dei controlli sulle violazioni del Codice della Strada; la sperimentazione di nuove forme di gestione del patrimonio pubblico che mirano ad un aumento di entrate nonché alla diminuzione di spese; la progettazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche e degli investimenti per un utilizzo più attento delle risorse; il potenziamento di servizi come turismo, trasporto locale e welfare.

Uniche modifiche alle tariffe, che saranno introdotte dal primo gennaio 2025, riguarderanno l’incremento della tessera per il Centro Polivalente per Anziani “Margherita Pusterla” a 20€ annui; l’adeguamento dei costi per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato per 40€ annui con la possibilità di ingresso per 2 auto a nucleo familiare e un parcheggio per residenti; l’introduzione degli scaglioni secondo fasce di reddito ISEE per i costi di servizio della mensa scolastica.

Un bilancio che ha evidenziato la composizione economico-finanziaria dell’Ente, fatta per il 76% di entrate correnti proprie nel 2025 (per un totale 29.523.662,77€) e solo 24% di trasferimenti e contributi provenienti da organi sovracomunali. Per quanto riguarda le spese di investimento, invece, il 98% dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche provengono dallo Stato e della Regione Puglia.

Un bilancio, quello del 2025, che vede tra le maggiori spese quelle riguardanti l’istruzione ed il diritto allo studio, i costi del personale, le politiche sociali e il supporto alle famiglie.

“Quello che vediamo oggi è un bilancio che certamente subirà delle variazioni in corso d’opera ma è importante evidenziare l’impegno della Giunta e degli Uffici che, a fronte delle ristrettezze inevitabili, hanno evitato la tassazione con un eccellente lavoro di spending review. Si tratta di un Bilancio che vede importanti investimenti in termini di servizi alle famiglie, in politiche ambientali, in termini di attività culturali, per i trasporti e l’istruzione. Un bilancio che ha come obiettivo quello di accelerare il progresso in città e permette di esprimere a Putignano la propria unicità, rendendo così la nostra cittadina collaborativa, integrata ed efficiente nel proprio funzionamento così come previsto nelle linee di mandato.

Nonostante la riduzione statale, viene confermato anche per i prossimi anni un taglio di 50 mila euro dal contributo alla Fondazione Carnevale di Putignano proseguendo nell’orientamento che punta ad invigorire il bilancio della Fondazione, che – ribadisco - sta iniziando a camminare con le proprie gambe...", ha dichiarato in consiglio il Sindaco Michele Vinella.