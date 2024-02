La coalizione Insieme per Putignano si presenta

La formazione del nuovo schieramento di Centrodestra putignanese presenta il progetto politico con una novità nella compagine a sostegno del suo candidato

Putignano - Sabato 2 marzo alle ore 18.00 presso l'Auditorium San Filippo Neri il candidato sindaco ing. Gianluca Rospi presenta ufficialmente la coalizione "Insieme per Putignano" che lo andrà a sostenere in vista delle prossime elezioni comunali.

"Sarà l’occasione per conoscerci e raccontarvi la mia idea di cambiamento e rilancio della comunità di Putignano. - annuncia l'ing. Rospi - Sarà, anche, l’occasione di ascoltare idee e suggerimenti perché ogni singolo cittadino è protagonista della costruzione del proprio futuro. Putignano è la città che amo, dove vivo con mia moglie e dove sono nate le mie due figlie. Dopo l’esperienza parlamentare, ho scelto di candidarmi a sindaco perché penso che Putignano debba ritornare ad essere quella comunità dinamica e attiva come lo è stata fino ai primi anni del 2000.

Con convinzione e pervicacia metterò a disposizione della cittadinanza la mia esperienza professionale e politica, lavorando per il bene comune e la promozione di Putignano in Italia ed Europa. La coalizione di centrodestra è pronta ad offrire un nuovo programma in grado di far voltare pagina alla città riattivando il tessuto sociale, culturale ed imprenditoriale, valorizzando quelle che sono le enormi virtù di una comunità operosa, dinamica, concreta, efficiente. Cercheremo di costruire tutti insieme, attraverso il cambiamento e l'innovazione, una città migliore, accogliente e che guarda alle nuove generazioni."

L’unico volto nuovo di questa corsa a primo cittadino, sostenuto da Fratelli d’Italia; Udc; Forza Italia; Vobis; Oltre e Putignano Presente vedrà l'appoggio anche di Sandro D'Alena che così motiva la sua scelta: "Dopo il 'trattamento' ricevuto da chi avrebbe dovuto supportarmi ed essere dalla mia parte, ho deciso di non restare spettatore della vita politica e di fornire il mio convinto contributo alle imminenti elezioni comunali affinché la guida del paese venga affidata ad una persona autorevole e competente. Ho quindi deciso di accompagnare in questa avventura l'amico Ing. Gianluca Rospi, candidato sindaco e nostro concittadino con un invidiabile curriculum vitae ed esperienza politica a livello nazionale, già Deputato della Repubblica."