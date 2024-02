Parchitelli: "Mancanza dei medici di medicina generale a Putignano. Emergenza finita"

Nota della consigliera regionale e vicesegretaria del PD Puglia, Lucia Parchitelli

Putignano - “Dopo aver appreso da tanti cittadini di Putignano delle difficoltà delle ultime settimane per la mancanza di medici di medicina generale dovute al pensionamento di cinque di loro (in servizio sino a dicembre 2023), che ha portato tanti a scegliere in tempi strettissimi il nuovo medico di famiglia o in alcuni casi a rimanere senza nonostante la delicatezza del periodo dell'anno tra influenze e recrudescenza delle infezioni da Covid-19, ho immediatamente interpellato e incontrato la Direzione generale dell’ASL Bari.

A seguito di verifica è stato subito consentito ai medici in servizio di raggiungere il loro ‘massimale’, al momento tutti i cittadini risultano essere seguiti da un medico di base e dunque possiamo ritenere conclusa l’emergenza delle settimane scorse. Qualora nel 2024 altri medici di medicina generale dovessero cessare la propria attività lavorativa, l’ASL Bari farà prontamente richiesta alla Regione Puglia per ottenere un sostituto, come accaduto in altri Comuni pugliesi.

Sono felice che la problematica sia rientrata, e che ad oggi non si registrino segnalazioni di disservizi presso il Distretto sanitario di zona. Ringrazio gli operatori del Distretto Sanitario di Putignano che durante le Festività natalizie hanno disposto aperture straordinarie pomeridiane dello sportello anagrafe, così da consentire ai cittadini di procedere alla sostituzione del proprio medico, e gli uffici dell’ASL Bari per l’impegno profuso per giungere a una soluzione.

Una stretta collaborazione ci ha permesso di risolvere una problematica importante e molto sentita, e di garantire ai cittadini di Putignano il nostro sostegno come Regione Puglia".

Comunicato Segreteria Avv. Lucia Parchitelli Consigliera Regione Puglia