Carnevale di Putignano: maschere e gastronomia anche nel centro storico

N’de Jos’r: festa collettiva e convivialità di strada

Putignano Ba - Non solo carri allegorici, il Carnevale è anche manifestazione di una tradizione popolare, quella che trasmette stimoli e amplifica quel tocco di magia dove regna sovrano uno spirito di incondizionata goliardia.

Tutto questo, nel centro storico di Putignano, per 5 giorni alternati, attraverso una miriade di attività d’intrattenimento, spettacoli e gastronomia tipica, che si diramano lungo le suggestive vie della città vecchia disseminate di colori e profumi frizzanti. Un percorso bucolico tra vicoli e piazzette addobbate a festa per l’occasione, nel rispetto della sostenibilità, che sarà caratterizzato da installazioni aeree realizzate grazie all’utilizzo di bambole, pupazzi e fantocci in disuso, recuperati per mezzo di una campagna di raccolta.

L’obiettivo rimane quello di stimolare soprattutto le nuove generazioni a una sana e responsabile riconquista delle tradizioni di appartenenza al territorio, attraverso l’immersione totale nel fermento carnascialesco che stregherà il paese.

Giunto alla sua diciottesima edizione, A Pressione N’de Jos’r, con la sua identità popolare, nelle serate dell’8, 10, 11, 13 e 17 febbraio, prevede un programma ricco di eventi, spettacoli e attività ispirati alla tradizione, alla gastronomia e al puro divertimento, opportunamente riadattato alle tendenze di svago attuali stimolando il contatto umano.

A Pressione N’de Jos’r, un titolo bizzarro per l’edizione 2024 che vuole evidenziare i tempi ristretti di organizzazione, il fermento e la carica dei soggetti coinvolti, le aspettative dei sostenitori e la suggestione della location e dei suoi vicoli.

Anche quest’anno la sostenibilità socio ambientale, oltre alle scenografie aeree, sarà rappresentata da un’offerta che intende immergere il visitatore in un’esperienza costruita nel rispetto dell’essenzialità di un tempo. Infatti nel cuore del borgo, in prossimità della chiesa di Santa Maria la Greca, l’area esterna dell’antico palazzo Angelini, opportunamente rimaneggiato per l’occasione, nelle giornate dell’11 e 13 febbraio, sarà protagonista di attività rievocative dove sarà possibile scoprire la Farinella con un menù degustazione fedele alle ricette povere della civiltà contadina del primo novecento.

L’essenzialità di un tempo, sarà celebrata anche da scenografie realizzate grazie all’utilizzo di antichi e rari oggetti contadini, dalla musica folcloristica, dalla rappresentazione di antichi mestieri e racconti. Il tutto inserito nell’ambito del progetto “È Peccato – proteggi il tuo pezzo di pianeta” ideato e promosso dall’associazione Trullando.

L’evento, organizzato dall’associazione Trullando in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano, gode del patrocinio del Comune di Putignano e della partnership istituzionale di ANPIT Bari e della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Ufficio stampa associazione Trullando