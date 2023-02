Putignano – Farinella accoglie lo sport dei record: Vito “Iron” Intini ritenta la 48 ore su tapis roulant

Al Carnevale di Putignano un evento sportivo di respiro internazionale per il già detentore del record mondiale 24 ore

Putignano Ba – Dopo le recentissime prestazioni di dicembre 2022, due vittorie in una sola settimana (6 ore dello Jonio, e solo dopo 6 giorni la 8 ore di Barletta), un’altra incredibile impresa attende l’ultramaratoneta e detentore del mondo della 24 ore su tapis roulant nonché già Guinnes dei Primati, Vito “Iron” Intini.

Questa volta nostro atleta appena 53enne, dovrà cimentarsi in una devastante 48 ore sul tappeto, nel chiostro comunale di Putignano, mentre fuori impazza il carnevale.

Intini aveva già tentato questa impresa nel 2021 in Polonia, in occasione della terza edizione dei Campionati del Mondo di ReShape, incontrando impreviste difficoltà che non gli hanno permesso allora di centrare l'obiettivo. L'intento è dunque quello di rifarsi, tentando questa volta di superare la prova in patria.

Ad annunciare il grande evento sportivo è stata l’ASD Amatori Putignano, di cui da sempre l’atleta putignanese veste i colori. Il nuovo straordinario tentativo di record è fissato per venerdì 17 febbraio, alle ore 11,30. Lo sparo finale è fissato per domenica 19 febbraio, sempre alle ore 11,30.

Su come si arrivi a correre per 48 ore su tapis roulant è un mistero. Lo stesso ultramaratoneta Vito Intini ha spiegato che non è possibile farlo nemmeno in allenamento, ma che tale prestazione è il risultato della somma di tanti allenamenti di alcune ore, tenuti insieme da un programma di alimentazione e soprattutto di mental training, unito ad una profonda capacità di ascolto del proprio corpo.

«Riuscire a superare la natura - dichiara Intini - e quindi essere capaci di fare qualcosa per cui non siamo programmati, è una sensazione inimitabile…».

A tal proposito va segnalato che la grande corsa sarà anche preceduta da una interessantissima e qualificata conferenza scientifica sull’ultramaratona, che si svolgerà giovedì 16 febbraio 2023 alle 18 nella sala consiliare del palazzo municipale.

Interverranno, dall’università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”:

La professoressa Serena Benedetti

la professoressa Francesca Luchetti

la professoressa Maria Genna Nasoni

con la partecipazione del dott. Roberto Citarella direttore sanitario del CTR di Reggio Emilia e coordinatore dell’area scientifica e ricerche della IUTA.

C’è grande attesa per il grande evento, soprattutto da parte degli appassionati di sport ad altissimi livelli e, si spera, anche da parte delle autorità locali, le quali sembrano aver relegato gli investimenti in favore dello sport nelle ultimissime pagine dell’agenda politica.

Sabato 18 febbraio ore 15.00 su Corso Umberto I, confermato anche l’appuntamento organizzato sempre dalla ASD Amatori, con la “11^ Staffetta di Carnevale dei ragazzi”.