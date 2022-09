Putignano - Si è dimesso il presidente della Fondazione del Carnevale Maurizio Verdolino

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa contenente il testo integrale della lettera di dimissioni del Presidente Verdolino recapitata qualche giorno fa alla Sindaca Luciana Laera

Putignano Ba - Il testo integrale della missiva.

Gentile Sindaca, come anticipatoLe il 5 luglio scorso e dopo aver definito ieri in regione Puglia gli ultimi dettagli per la Procedura negoziale (progetto triennale 2022/2024), con sommo dispiacere sono a confermare le mie dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione Carnevale di Putignano.

Le esprimo, qualora ce ne fosse bisogno, tutto il mio riconoscimento per la possibilità che mi ha dato di rivestire un incarico così importante per la comunità e mi auguro che il suo sentimento di soddisfazione per il lavoro svolto sia almeno pari al mio.

Come Le ho più volte sottolineato, l’incarico di presidente della Fondazione del Carnevale, per alcuni limiti propri della struttura, richiede un’applicazione ed un impegno costanti che hanno bisogno di tempo, energia, visione chiara e condivisa. E proprio per questa consapevolezza, che ci accomuna sin dalla scrittura degli impegni presi con la cittadinanza in campagna elettorale, non potendo, per motivi personali, dedicare più tutto il tempo che ho dedicato al “nostro” progetto, per onestà e per l’amore che mi lega al carnevale e a Putignano, Le confesso di non poter più sostenere l’impegno con l’energia e la focalizzazione che merita.

Dal mio punto di vista, nonostante le condizioni avverse e limitazioni derivate (leggi anche pandemia), abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio, rafforzando sull’intero territorio nazionale il brand del Carnevale di Putignano, e quindi della nostra cittadina, confortati dai numerosi attestati di stima pervenutici da persone e istituzioni sovracomunali (regione Puglia, Ministero attività culturali, Ass. carnevali di Italia, carnevali storici pugliesi e non, maschere di Italia, ecc.).

E’ per questi risultati che devo ringraziare Lei ed in modo particolare i maestri cartapestai (che si prodigano tutti da anni per mantenere alto il livello dell’artigianalità putignanese), gli insegnanti e Dirigenti scolastici (che hanno sempre risposto ai nostri inviti di coinvolgimento), i Dirigenti regionali e comunali, gli assessori (con i quali, per quanto possibile ed in riferimento alle singole deleghe, siamo riusciti sempre a coordinarci per promuovere insieme le attività nel pieno rispetto delle persone e dei ruoli), il presidente del consiglio, le associazioni dei propagginanti e le Ass. culturali tutte nessuna esclusa, i volontari, i collaboratori anche occasionali dell’Ente, le giovani leve della cartapesta e i responsabili dei gruppi mascherati (che si sono prestati, entrambi, con spirito di comunità alle innovazioni proposte), i consiglieri del CdA (sempre presenti) e non ultimi i professionisti, i fornitori e tutte le persone (aziende partner comprese) che, con il loro paziente supporto, ci hanno dato la possibilità di superare una partenza che non è stata facile e le mille difficoltà incontrate durante il cammino.

Sono davvero tante le persone che si sono prodigate credendo nella visione progettuale e nel lavoro, ed hanno contribuito alla costruzione e gestione degli eventi, alla creazione di una rete dei carnevali e a migliorare per quanto possibile alcuni aspetti organizzativi dell’Ente e mi auguro, che questi sforzi possano essere riconosciuti e conservati negli aspetti migliori.