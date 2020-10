Putignano – In arrivo finanziamenti per 400mila euro

Serviranno per progettare l’adeguamento sismico delle scuole Stefano da Putignano e Parini, oltre a messa in sicurezza del ponte di Spinerossine

Putignano Ba – Il Comune di Putignano è stato ammesso ad un nuovo finanziamento ministeriale di quasi 400mila euro. A darne notizia stamani è stato il vice-sindaco nonché assessore ai lavori pubblici Sandro D’Aprile.

«Ne ho avuto comunicazione da pochissimo - Spiega l'Assessore. - Qualche mese fa ci eravamo candidati ad un bando che permetteva di finanziare della progettazione dell’adeguamento sismico delle scuole medie Stefano da Putignano e Parini, oltre a messa in sicurezza del ponte di strada comunale Spinerossine».

Si tratta in pratica di un finanziamento propedeutico all’ottenimento di un ulteriore finanziamento che consentirà, una volta approtati i progetti esecutivi, di cantierizzare e realizzare le opere progettate.

Nel dettaglio arriveranno 200mila euro per la scuola Parini, 130mila per la scuola Stefano da Putignano e circa 40mila per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte di Spinerossine.

Molto attesi sono soprattutto gli interventi manutenzione straordinaria dell’antico ponte stradale di Spinerossine (costruito a fine ‘800) che, tra l'altro, collega la città alla periferica scuola d’infanzia Chiara Lubich.

Le segnalazioni di degrato della struttura era giù stato segnalato alla locale amministrazione nel 2013 con una raccolta firme promossa da un comitato di contrada, che evidenziava la presenza di parapetti con conci di pietra pericolanti e un pericoloso spanciamento del muro di contenimento della rampa di accesso.

Da allora erano stati eseguiti solo piccoli interventi di manutenzione, alcuni dei quali per iniziativa degli stessi residenti della contrada che sin dai primi anni del Novanta, hanno svolto attività di controllo, manutenzione del verde, pulizia dei margini stradali, rimozione di rifiuti con lo spirito di volontariato. Nel frattempo però le «criticità» si erano aggravate.

Nell’ottobre del 2019 il Comune aveva presentato domanda di ammissione a finanziamento all’interno del recente Avviso Pubblico della Regione Puglia per la «Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale».

L’ammissione a tale procedura indetta dalla Regione consentirebbe di ottenere le risorse economiche necessarie alla realizzazione del predetto intervento. E’ stato pertanto predisposto il progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori di restauro per una spesa complessiva di euro 142.898,37, di cui euro 78.908,96 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed euro 63.989,41 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.