Lucio Corsi il 10 agosto a Locorotondo

Il cantautore toscano Lucio Corsi farà tappa in Puglia con due concerti imperdibili nell'estate 2025, nell'ambito del suo tour nazionale "Estate 2025".

Locorotondo - Il primo appuntamento è previsto per sabato 10 agosto a Locorotondo, dove si esibirà presso la suggestiva Masseria Ferragnano, nell'ambito del Locus Festival. La serata vedrà anche la partecipazione dei Baustelle, storica band con cui Corsi ha condiviso numerosi palchi in passato.

Il giorno successivo, domenica 11 agosto, l'artista si sposterà a Lecce per esibirsi alle Cave del Duca, nell'ambito dell'Oversound Music Festival, organizzato in collaborazione con il SEI Festival.



I biglietti per entrambe le date sono disponibili sui circuiti ufficiali di prevendita, tra cui TicketOne e Dice.

ucio Corsi ha recentemente ottenuto un grande successo al Festival di Sanremo 2025, classificandosi al secondo posto con il brano "Volevo essere un duro", che gli è valso anche il Premio della Critica "Mia Martini". Il brano è stato certificato disco d'oro ed è stato tra i più trasmessi dalle radio italiane.



Il tour estivo "Estate 2025" prevede numerose tappe in tutta Italia, tra cui:





12 giugno – Mestre (VE) – Parco Bissuola

14 giugno – Saint Nicolas (AO) – Musicastelle

17 giugno – Cagliari – Arena in Fiera

21 giugno – Roma – Rock In Roma

25 giugno – Bologna – Sequoie Music Park

27 giugno – Trento – Trento Live Fest

28 giugno – Genova – Altraonda Festival

29 giugno – Lido di Camaiore (LU) – La Prima Estate

6 luglio – Perugia – L’Umbria che Spacca

8 luglio – Collegno (TO) – Flowers Festival

10 luglio – Arezzo – Mengo Festival

13 luglio – Caserta – Un’Estate da Belvedere

18 luglio – Sassari – Festival Abbabula

19 luglio – Lanusei (NU) – Rocce Rosse & Blues

23 luglio – Termoli (CB) – Termoli Summer Festival

24 luglio – Montecosaro (MC) – Mind Festival

27 luglio – Laghi di Fusine (UD) – No Borders Music Festival

2 agosto – Locarno – Rotonda by la Mobiliare

6 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest

7 agosto – Castelbuono (PA) – Ypsigrock

10 agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

11 agosto – Lecce – Cave del Duca

12 agosto – Lamezia Terme (CZ) – Color Fest

17 agosto – Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce

18 agosto – Follonica (GR) – Summer Nights

30 agosto – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto Festival

31 agosto – Mantova – Mantova Summer Festival

7 settembre – Milano – Milano Summer Festival





Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, è possibile visitare i siti ufficiali dei festival e i circuiti di prevendita autorizzati.