Carnevale di Putignano, 87 gli appuntamenti della 631° edizione

Presentati il programma e le novità. Attesa per il concerto de Le Vibrazioni e dell’Orchestra della Notte della Taranta. Al via da oggi la vendita online dei biglietti

Putignano Ba - 87 appuntamenti, più di 10 nomi di respiro nazionale, un susseguirsi di riti e tradizioni, eventi, workshop, dialoghi, installazioni di cartapesta, un ambiente inclusivo e accessibile a tutti, inclusi i più piccoli.

Queste le prime novità per l’edizione 631 del Carnevale di Putignano, dedicata al tema della “sovversione”, il cui programma ufficiale è stato presentato nel giorno rituale di Sant’Antonio Abate, dal palco del Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano.

Un’esperienza immersiva nei colori, nella spensieratezza e nelle tradizioni per coloro che giungeranno a Putignano ed entreranno nel percorso dei corsi mascherati, non solo per ammirare i famosi giganti di cartapesta con le sfilate dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere, cuore della manifestazione, ma anche per vivere in ogni giornata molti altri appuntamenti all’insegna della musica, del cibo e della cultura.

3 palchi in azione in contemporanea, tanti appuntamenti in giro per la città e per il centro storico, oltre 10 eventi in ciascuna delle 4 giornate principali con ingresso riservato a possessori di biglietto e residenti, oltre a una serie di servizi di accoglienza e ristoro per tutti (area baby 0-5; workshop sulla cartapesta per bambini; info-point; area parcheggi; aree food; area barrier-free).

Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti de Le Vibrazioni e dell’Orchestra della Notte della Taranta; l’esibizione del rapper Nitro; gli spettacoli prodotti in esclusiva per il Carnevale di Putignano da parte di La Rappresentante di Lista, Eugenio Cesaro (del gruppo musicale Eugenio in Via di Gioia) e N.A.I.P. Novità anche i dialoghi con rappresentanti nazionali del mondo della cultura, tra cui PIF che interverrà sul ruolo della comicità e della satira oggi, e lo scrittore Nicola Lagioia che parlerà di feste popolari, maschere e tradizioni. Tra gli altri eventi musicali Urban Legend, Ragazzino, Fenoaltea e Tammorra Felice.

Diverse le attività realizzate anche grazie alla stretta collaborazione con le associazioni, le scuole e le realtà del territorio: spettacoli teatrali, staffette, workshop, esperienze interattive al Museo e presentazione di libri sono alcune delle attività proposte.

Per la prima volta, poi, la Sfilata dei Sapori organizzata con i produttori di eccellenze locali, prevista il 2 e il 23 febbraio, un’occasione per celebrare la ricchezza enogastronomica del territorio, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori autentici, tradizioni e cultura.

Per la prima volta, anche la possibilità per chiunque parteciperà alle sfilate dei carri allegorici, di poter votare il proprio carro preferito attraverso l’App della Fondazione del Carnevale di Putignano che verrà rilasciata su tutte le piattaforme nei giorni precedenti la prima sfilata.

A ricordare e rafforzare la tradizione che contraddistingue il Carnevale di Putignano, confermato l’appuntamento con ‘Nde Jos’r; la celebrazione dei giovedì dei Cattəv, dei Pazzi, delle Donne Sposate e dei Cornuti; l’appuntamento con U’ndondr, oltre al rito dell’Estrema Unzione, del Funerale e della Campana dei Maccheroni. La presenza dei gruppi di propagginanti itineranti durante l’intera manifestazione sarà una costante, in particolare nelle aree destinate al food.

La cartapesta poi decorerà il centro di Putignano nelle sue porte principali, con 3 installazioni immersive originali, realizzate dall’Associazione La Maschera, dall’Officina Chiodo Fisso e dall’Associazione Culturale Arte in Viaggio. Obiettivo è quello di trasformare la città in uno spazio unico e originale capace di celebrare il Carnevale più lungo, intenso e sovversivo d’Italia.

Da oggi biglietti in vendita per le 4 giornate principali sul sito del Carnevale di Putignano, e disponibili dal 22 gennaio anche all’interno dell’Info Point che verrà aperto in via Matteotti 6, a Putignano. A partire dalla stessa data, saranno anche comunicate le modalità di accesso per tutti i putignanesi, residenti e commercianti.

LE SFILATE E LE GIORNATE PRINCIPALI

Domenica 16 febbraio

Il programma della giornata avrà inizio alle 12.00 con una serie di eventi, tra musica popolare e dj-set, aree food e laboratori per bamnbini. Alle 15.30, il via alla sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere. Seguiranno lo spettacolo musicale prodotto in esclusiva per il Carnevale di Putignano di Eugenio Cesaro (del gruppo musicale Eugenio in Via di Gioia) e il concerto de Le Vibrazioni. In contemporanea, saranno attivi anche gli altri 2 palchi con spettacoli di divertentismo e dj set.

Sabato 22 febbraio

Il programma della serata avrà inizio già dalle 14.30 con l’apertura delle aree food e lo spettacolo itinerante dei Propagginanti putignanesi. Il pomeriggio, dj set e festa anni ‘70/’80/’90 in attesa del via alla sfilata. Alle 19.00 sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere. Seguiranno le esibizioni di Urban Legend, Nitro, Tammorra Felice e Fenoaltea.

Domenica 2 marzo

Il programma della giornata avrà inizio alle 9.00 con servizi di accoglienza e ristoro (area baby 0-5; workshop sulla cartapesta per i bambini; aree food; area barrier-free, info point). Alle 11.00 il via alla sfilata dei 7 carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere. Il pomeriggio sarà caratterizzato da spettacoli itineranti di musica popolare, cibo tradizionale, spettacoli di karaoke e dj set. Seguiranno il dialogo con lo scrittore, regista e conduttore televisivo PIF sul ruolo della satira ai giorni d’oggi, lo spettacolo musicale in esclusiva de La Rappresentante di Lista che scriverà, con un’orchestra di archi, un pezzo originale con l’intervento del pubblico e dell’intelligenza artificiale, dedicandolo proprio a Putignano e alla Meraviglia del Carnevale, e lo spettacolo di N.A.I.P., un’ora di follia musicale e teatrale mixando musica Tecno con i Simpson, Frank Sinatra con Kendrick Lamar, Mr. Bean con Skrillex.

Martedì 4 marzo – Martedì Grasso

Il programma dell’ultima giornata avrà inizio alle 16.00. Alle 17.00 lo scrittore Nicola Lagioia, presidente della giuria che valuterà la 631° edizione del Carnevale di Putignano, parlerà al pubblico di maschere e feste popolari, ricordando la prima volta che da piccolo partecipò al Carnevale di Putignano. Alle 18.30 il via all’ultima sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere che precederà la premiazione dell’edizione 2025 nonché l’assegnazione per la prima volta del Premio del Pubblico – Carnevale di Putignano 2025. Sul palco della premiazione, salirà anche L’Orchestra della Notte della Taranta con la sua formazione di 17 musicisti e ballerini, con cui da quest’anno la Fondazione Carnevale di Putignano ha stretto una partnership.

A chiudere il martedì più grasso dell’anno, il dj-set di Jimmy Tastiera, il Funerale del Carnevale e la tradizione Campana dei Maccheroni.

GLI OSPITI

Ampio e variegato il parterre degli ospiti protagonisti dei concerti, degli spettacoli musicali innovativi e originali, pensati e realizzati in esclusiva per il Carnevale di Putignano, dei dialoghi e dei workshop, frutto delle sinergie e delle collaborazioni strategiche tra partner internazionali e istituzionali, con la manifestazione putignanese.

I principali concerti ed eventi musicali

Eugenio Cesaro (del gruppo musicale Eugenio in via di Gioia) (16 febbraio – spettacolo in esclusiva)

Le Vibrazioni (16 febbraio)

Urban Legend (22 febbraio)

Nitro (22 febbraio)

Tammorra Felice (22 febbraio)

Fenoaltea (22 febbraio)

La Rappresentante di Lista (2 marzo – spettacolo in esclusiva)

N.A.I.P. (2 marzo – spettacolo in esclusiva)

Orchestra della Notte della Taranta (4 marzo)

I dialoghi, i workshop e gli incontri

Dialogo con Pif (2 marzo – spettacolo in esclusiva)

Dialogo con Nicola Lagioia (4 marzo – spettacolo in esclusiva)

Workshop sul tema “carta pietra” con il Politecnico di Valencia (28 febbraio)

Workshop per bambini sulla cartapesta (16-22 febbraio, 2-4 marzo)

Presentazione del libro “Vocabolario del dialetto putignanese” del prof. Domenico Mongelli (7 febbraio)

I RITI TRADIZIONALI E L’ANIMAZIONE

Non mancherà l’attenzione per gli appuntamenti della tradizione identitaria del Carnevale (dalla Festa dell’Orso con l’oracolo meteorologico ai giovedì del Carnevale, conteggiati a partire dal 17 gennaio e testimonianza del coinvolgimento sin dall’antichità di tutte le categorie sociali), senza dimenticare l’animazione e il divertimento tra strade, piazze e bassi del borgo antico con “N’de Jos’r”. Di seguito tutti gli appuntamenti:

2 febbraio, FESTA DELL’ORSO a cura della compagnia teatrale Hybris

6 febbraio, GIOVEDÌ DEI CATTəV

13 febbraio, GIOVEDÌ DEI PAZZI

20 febbraio, GIOVEDÌ DELLE DONNE SPOSATE

27 febbraio, GIOVEDÌ DEI CORNUTI (giovedì grasso) a cura dell’associazione Accademia delle Corna

20 - 22 - 23 - 27 febbraio, 1 – 2 - 4 marzo, N’DE JOS’R

LE NOVITÀ

Per offrire un’animazione dislocata per l’intero centro cittadino, saranno allestiti 3 palchi: Palco del BOOM in Piazza Principe di Piemonte; Palco del Folle presso Largo Porta Nuova; Palco delle Onde presso Largo Porta Barsento.

Come già preannunciato, al fine di rimarcare il carattere popolare della kermesse, alla vigilia della prima sfilata sarà attivata e rilasciata su tutti gli online store, l’App della Fondazione Carnevale di Putignano utile per votare il proprio carro preferito (esclusivamente disponibile per chi acquista il biglietto di ingresso e i residenti), nonché per visualizzare la mappa degli eventi, dei servizi e il programma delle giornate.

Inoltre, a partire da oggi, è attivo il nuovo sito web del Carnevale di Putignano www.carnevalediputignano.it dove reperire tutte le informazioni sulla manifestazione nonché seguire gli aggiornamenti.

Durante la presentazione di oggi, è stato anche lanciato il nuovo canale social Instagram e Facebook della Fondazione Carnevale di Putignano, dedicato alle attività e alle novità della Fondazione per raccontare quanto la Fondazione fa – oltre il Carnevale – per portare avanti, difendere e promuovere la cultura e le tradizioni.

IG: fondazione.carnevaleputignano

FBK: Fondazione Carnevale di Putignano

LE SFILATE DEI SAPORI

Alla sua prima edizione, "La Sfilata dei Sapori" porta una ventata di novità lungo le vie principali di Putignano, unendo l’energia festosa del Carnevale alla valorizzazione delle eccellenze locali. L’evento celebra la ricchezza enogastronomica del territorio, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori autentici, tradizioni e cultura. "La Sfilata dei Sapori" invita turisti e residenti a scoprire il legame profondo tra la comunità e le sue radici, creando un’esperienza unica con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali.

Il 2 febbraio a partire dalle 17.00 e il 23 febbraio a partire dalle 11.00, le vie principali di Putignano si trasformeranno in un grande spazio dedicato alla tradizione gastronomica, dove i visitatori potranno assaporare piatti tipici e prelibatezze del territorio. Gli stand dei produttori locali offriranno un’opportunità unica di apprezzare la cucina tradizionale e i prodotti del nostro territorio, consolidando il legame tra la comunità e le sue radici culinarie. Mentre domenica 2 febbraio la Sfilata dei Sapori avverrà in concomitanza con il Corteo e l’Oracolo meteorologico dell’Orso, domenica 23 febbraio, questo evento avverrà in concomitanza con l’uscita del carro Santa Kaos a cura dell’associazione Farinella, e dello spettacolo teatrale “Storie di Carta” a cura dell’associazione Ubuntu che si terrà all’interno del Teatro Comunale.

"La Sfilata dei Sapori" non sarà solo un evento, ma una vera e propria celebrazione della nostra identità, un’occasione per vivere il Carnevale in un modo completamente nuovo, dove ogni piatto racconta la passione e la dedizione di chi da generazioni custodisce i segreti della cucina locale. Un appuntamento imperdibile che segna l'inizio di una tradizione destinata a crescere e a rafforzare il legame tra il territorio e chi lo vive con impegno e passione.

IL CARNEVALE ACCESSIBILE E INCLUSIVO

Grazie alla stretta collaborazione con i Servizi Sociali della Città di Putignano, con l’Associazione Abilfesta e l’Associazione Il Melograno, saranno previsti punti di facilitazione capaci di rendere la manifestazione accogliente e accessibile a tutte le persone, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e ai più piccoli, promuovendo un ambiente inclusivo e fruibile da tutti: sarà allestita un’area barrier-free, prevista di pedana per persone con disabilità motorie, un punto accoglienza nell’info point, senza dimenticare un angolo per mamme e neonati munito, tra le altre cose, di un angolo tappeti e cuscini, fasciatoi, scalda vivande, fasce neonatali e cuffie per attutire i suoni.

L’INFO POINT IN VIA MATTEOTTI

Da mercoledì 22 gennaio, il Carnevale di Putignano sarà raggiungibile presso l’Info Point allestito in via Matteotti 6, che sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30, mentre durante le giornate principali l’apertura avverrà con orario continuato.

Si potranno acquistare i biglietti e gli abbonamenti per le 4 sfilate (disponibili soltanto presso l’Info Point); si potranno richiedere i pass per i domiciliati (non residenti) a Putignano. Si potranno ritirare i pass per chi lavora nelle attività commerciali sul percorso; chiedere info sul programma e sui servizi disponibili; chiedere info sull’app e sulle modalità di espressione del voto.

I BIGLIETTI E GLI ABBONAMENTI

Gli unici eventi per cui è previsto un accesso a pagamento, sono le quattro giornate principali con le sfilate dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere. L’acquisto di tale titolo permetterà anche la partecipazione ai concerti e agli eventi musicali, ai workshop, ai dialoghi e agli incontri previsti nella stessa giornata.

I prezzi e le modalità di acquisto restano invariate rispetto agli anni scorsi (online o ai botteghini, con POS o in contanti). Nello specifico, i titoli di accesso saranno acquistabili online sul sito www.carnevalediputignano.it a partire da venerdì 17 gennaio, alle 13.00, e presso l’Info Point in via Matteotti 6 a partire dal 22 gennaio.

Sono previste riduzioni per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni e gratuità al di sotto degli 11 anni.

Anche quest’anno è stata confermata la convenzione con le Grotte di Castellana, le cui modalità operative verranno rese note prossimamente.

I PREZZI