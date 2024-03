Pasquetta & Zampina 4.0 a Sammichele di Bari

Ritorna il gustoso appuntamento con la Pasquetta edizione 4.0. Ingresso libero.

Sammichele di Bari - Tutti a Sammichele di Bari Lunedì 1 Aprile, dalle 10.00 al tramonto, per trascorrere una giornata all'insegna dell'allegria, del benessere e del cibo di qualità. Ricco il programma che farà da contorno alla manifestazione declinato con inizitive ed eventi per tutte le età e per tutti i gusti.

Visite guidate, escursioni, attività sportive, esposizioni artistiche, laboratori ludico didattici, giochi, area pic-nic, dj set, gonfiabili, luna park e spettacoli...

L'elenco delle attività previste durante la giornata:

9.30 Escursione Naturalistica – Lama San Giorgio – pren. al 3405033648

10.00 Inizio visite guidate al Museo della Civiltà Contadina – pren. al 3351491997

10.00 Maratona Musicale – Piazza V. Veneto

1𝟬.𝟬𝟬 Visita guidata del Centro Storico – pren. al 3707133982

10.00 Laboratorio di Costruzione Aquiloni – Piazza V. Veneto – pren. al 3925354077

10.00 Apertura Area Gonfiabili – Piazza V. Veneto

10.00 Apertura Luna Park – Viale della Repubblica

10.00 Apertura de “Le Strade dell'Arte” – Centro Storico e C.so Vitt. Emanuele

10.00 Functional – Piazza Garibaldi – pren. al 0808910715

10.30 Lettura animata per Bambini “Tesoro della Mamma” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

10.30 Visita guidata del Centro Storico – pren. al 3707133982

10.30 Spettacolo itinerante Bassa Musica

11.00 Passeggiata tra i Ciliegi in Fiore con Degustazione – Lama San Giorgio – pren. al 3707133982

11.00 Pilates - Piazza Garibaldi – pren. al 0808910715

11.00 Musiche e Danze Popolari live performance – Atrio Castello Caracciolo

11.00-𝟮𝟬.𝟬𝟬 AREA PIC NIC con Animazione e Dj Set – Giardino del Castello Caracciolo

11.00 Dj Set e Animazione live performance – Largo Imbriani

11.30 Laboratorio per Bambini “Il Mio Amico Coniglio” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

11.30 Contest di Palleggi – Piazza V. Veneto

11.30 Visita guidata del Centro Storico – pren. al 3707133982

12.00 Laboratorio di Focaccia a Libro – Atrio Castello Caracciolo

12.00 Milonga – Via Principessa Mafalda

12.00 Musica e Animazione live concert – Piazza Garibaldi

12.00 Vintage Music live concert – Piazza della Vittoria

12.30 Laboratorio per Bambini “Un Pulcino Arcobaleno” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

15.00 Passeggiata tra i Ciliegi in Fiore con Degustazione – Lama San Giorgio – pren. al 3707133982

15.30 Festino in Piazza – Piazza V. Veneto

16.00 Lettura animata per Bambini “Rosalba e la Magia del Dono” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

17.00 Laboratorio per Bambini “La Gallina dei Tesori” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

17.00 Santa Messa – Chiesa della Maddalena

18.30 Pentolaccia – Piazza V. Veneto