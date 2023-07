Al via Coopera Village, dal 13 luglio il festival nell'Oasi di Barsento - video

Il programma del festival che dal 13 al 16 luglio animerà l’Oasi Naturale di Barsento

Noci - Natura, tanta natura, benessere, esperienze, arte, concerti, show comici, talk e presentazioni. Il Festival indipendente di musica, arte e cultura, COOPERA VILLAGE, dal 13 al 16 luglio nell’Oasi Naturale di Barsento, promette per questa edizione grandi sorprese.

Durante la Preview, la presentazione generale del progetto ad ospiti e stampa.



Presenti i rappresentanti della Soc. Coop. COOPERA che organizza l’evento, con i fondatori del Festival Federica Florenzio e Francesco Natile, il Direttore Artistico per la parte musicale Pasquale Surace e i numerosi partner (Radio JP, Gruppo FAI Giovani dei Trulli e delle Grotte, Circolo Legambiente Putignano, Red Bull, Plebiscito di Libri, We Reading).



In rappresentanza dei Comuni in cui ricade l’Oasi di Barsento presenti il Sindaco di Noci, Francesco Intini, la Vice Sindaca di Alberobello, Ornella Tripaldi, e per Putignano il Vice Sindaco Alessandro D’Aprile e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Vinella.

Gli organizzatori promettono “un’esperienza immersiva, inclusiva, sostenibile che parte dalla musica e dai palchi ma si sviscera in tantissimi ambiti diversi (workshop creativi, talk, momenti dedicati al benessere, mostre e residenze artistiche), permettendo all’utente (qualsiasi età abbia e in qualsiasi genere si riconosca) di trovare qualcosa da scoprire.



Durante la Preview, la presentazione generale del progetto ad ospiti e stampa”.





COOPERA VILLAGE offrirà l’occasione di vivere il parco del Barsento con rispetto e comunque in modo immersivo, grazie al camping, ai laboratori, alle escursioni e alle visite guidate. Di scoprire natura e arte rupestre. Di partecipare ad eventi musicali e culturali, fra mostre, presentazioni e arte in ogni sua forma.



Di rilievo anche il parterre di artisti anche di fama nazionale che saranno ospiti di questa nuova edizione di Coopera Village: da Giorgia Soleri, attivista, scrittrice e modella che il 15 luglio dialogherà su “donne e lavoro”, a Bebo della band “Lo Stato Sociale” che il 16 luglio presenterà “Italiani brava gente”, e ogni sera DJ Set e altri eventi musicali. Ad esibirsi sul main stage saranno: Maria Antonietta il 13 luglio, L’Officina della Camomilla il 14 luglio; Ginevra il 15 luglio; Popa il 16 luglio; e gran finale, sempre domenica 16, con Pino D’Angiò.





GLI EVENTI A CONTATTO CON LA NATURA NELL’OASI DEL BARSENTO



YOGA ALL’ALBA - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura che desiderano ammirare il Barsento con sfumature inedite è all’alba, con la MEDITAZIONE SONORA E YOGA DEI MERIDIANI a cura di Keyou. Tutti i giorni, alle 5.00 di mattina, un momento puro di “ecologia” della mente che prova a riavvicinare le persone alla naturalezza e alla semplicità della vita. Un appuntamento aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi.



ESCURSIONI NELL’OASI NATURALE – Sabato 15 luglio alle ore 13.00 Erramondi e La Scuola Open Source propongono “Mappiamo Barsento”, una passeggiata naturalistica con mappatura lungo uno dei tanti itinerari all’interno dell’oasi naturale.

Il giorno dopo, domenica 16 luglio, sempre Erramondi alle ore 7.00 condurrà i visitatori in una passeggiata nella natura con colazione contadina.





VISITE ALLA CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARIA DI BARSENTO – La chiesa rupestre di Santa Maria di Barsento si trova proprio al centro del villaggio e le guide del FAI – Delegazione Giovani dei Trulli e delle Grotte consentiranno di accedervi, ammirando la sua arte, come l’altare centrale in stile barocco, e scoprendo aneddoti e leggende legate a questo luogo di preghiera immerso nei boschi.

La chiesa, dalla tipica architettura trullana del posto, è dedicata all’Assunta e si trova in posizione dominante su un’ampia vallata da cui è visibile il Canale di Pirro.

Visite guidate, tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 20.30.





LABORATORI E WORKSHOP – La Scuola Open Source, ecosistema solidale di ricerca e immaginazione sociale, cultura e tecnologia sarà a COOPERA VILLAGE con ben quattro laboratori: Autocostruzione di una postazione di ricarica per dispositivi elettronici attraverso il recupero di una bicicletta; Impressioni luminose con sostante naturali fotosensibili, per sperimentare stampe a contatto ecosostenibili; Workshop di autocostruzione di una kalimba elettrica con materiali di recupero; Natura parametrica, laboratorio per esplorare le potenzialità di Arduino, e per provare a comunicare con la vita selvatica.



CORSI DI ARTE E CUCINA – Nel ricco programma di COOPERA VILLAGE dal 13 al 16 luglio anche laboratori di Incisione a cura di Marisa Liuzzi, di Ceramica con Margherita L’abbate, di Pittura a cura di Cave Contemporary e persino un richiestissimo laboratorio per imparare a realizzare la pasta fresca.

Inoltre, gli ospiti di Barsento potranno passeggiare fra le postazioni del Cool Market, mercatino vintage e dell’artigianato, partecipare ai laboratori di aquiloni e riciclo creativo (Ass. Via col Vento) e assistere a sessioni di Live Panting (a cura di SPIT) o ammirare le installazioni The Mesh curate da Like a Little Disaster e quelle dal titolo Anaktsi di Michele Liparesi. Inoltre, in programma Pillole Artistiche con Dart e Area Kids per i piccoli ospiti del Ferstival.





SHOW COMICI E TALK



LE STAND UP COMEDY - A far ridere gli ospiti di COOPERA VILLAGE sarà FRANCESCO POSA con “Francioposa show” (giovedì 13 luglio, ore 20.00) e LAURA FORMENTI che presenta “Tranquilli, poi vi spiego” (venerdì 14 luglio, ore 20.00). Mentre si parlerà e si rifletterà, sempre con uno stile fresco e leggero, grazie alle voci di LERCIO in una rubrica umoristica dal sapore agrodolce (sabato 15 luglio, ore 19.30) e di BEBO GIUDETTI (Lo Stato Sociale) che presenta “Italiani brava gente” (domenica 16 luglio, ore 20.00).





TALK E READING - Per il primo Festival di stampo europeo del sud Italia anche talk su temi di ampio interesse sabato 15 e domenica 16, dalle ore 17.30 in poi. Sarà curato dallo staff di Radio JP la postazione talk e podcast.

Sabato 15 luglio si parlerà di “Donne e lavoro: dove siamo e dove vogliamo andare”, con Giorgia Soleri (attivista, scrittrice, modella), Carlotta Freni (Equaly), Alessia Carlotta Fiandaca (MI AMI Festival), Gramigna Orto Delle Donne.



A seguire, sempre sabato 15, dibattito attorno al tema “L’arte culinaria in Italia: tra tradizione e innovazione” con numerosi ospiti fra cui una rappresentante della tradizione locale e Vegnarok, youtuber che ha dimostrato come vegan può essere anche “food porn”.



Domenica 16, per l’ultimo spazio talk nel “salottino Jp”, al centro del dibattito sarà il “Design del turismo” con il team di Caffè Design e di Vita Lenta.





I CONCERTI – Da Maria Antonietta a Pino D’Angiò



MARIA ANTONIETTA, ospite del Coopera Village giovedì 13 luglio (ore 21.00) per il concerto di apertura del Festival, è una delle voci più amate dell’alternative italiano; ricompare sulle scene a distanza di cinque anni con “La Tigre Assenza”, il suo nuovo album, in uscita il 26 maggio. Un ritorno anticipato dal brano “Arrivederci” e dalla collaborazione con Laila Al Habash in “Per le ragazze come me”. Per il suo ritorno sui palchi Maria Antonietta ha scelto proprio la Puglia, il 13 luglio potremo ascoltarla a Coopera Village.





L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA nell’Oasi del Barsento venerdì 14 luglio (ore 21.00) per l’attesissima reunion per suonare, cantare e ballare i pezzi più amati dell’album “Senontipiacefalostesso”.

La band milanese è nota per la sua capacità di rappresentare in musica “quello che passa fuori dalla propria finestra”; così rappresenta Milano e i suoi personaggi, veri o immaginari, che non hanno paura di raccontare o di essere raccontati. I brani sono come istantanee catturate dai paesaggi che scivolano veloci dai finestroni di un tram.





GINEVRA sarà l’ospite di punta di sabato 15 luglio (ore 20.30). La cantautrice torinese è stata definita da Rolling Stone “una delle artisti più interessanti e promettenti del pop italiano”. Nel 2019 il suo EP d’esordio “Ruins”, scritto e cantato in inglese, che ha raccolto da subito l’apprezzamento di pubblico e critica. Inizia da qui una scalata che la porterà collaborare con diversi artisti del panorama italiano come Mecna, Ceri, Noemi e La rappresentante di lista di cui è stata ospite a Sanremo.





POPA e PINO D’ANGIO’, due straordinari artisti domenica 16 luglio saranno i protagonisti della serata finale del Festival.



POPA, all’anagrafe Maria Popadnicenko, presenterà in Puglia “Tocco di lusso” (start concerto ore 21.45). Il nuovo singolo dell’artista lituana trapiantata a Milano è uscito il 17 giugno. Il brano è un inno soft all’opulenza instagrammabile: “che c’è di male a fare il bagno nel caviale, guardando il bosco verticale?”. Sensualità, leggerezza, intimità, l’Italia ai tempi del PNRR vista dagli occhi sognanti di Popa.



Pino D’ANGIO’ non ha bisogno di presentazioni. Un vero e proprio visionario della musica italiana che il 16 luglio, dalle ore 22.30, farà da headline del Coopera Village.



Un artista con una discografia con oltre 3 milioni di dischi e più di 700 compilation vendute in tutto il mondo. La sua hit “Ma quale idea” è uno fra i primi esempi di disco music cantata in italiano ma anche il primo successo rap prodotto in Europa. E’ stato inoltre definito da Billboard il fondatore della musica trance per il brano “The age of love”.



Al festival pugliese si esibirà con Tommyboy, dj romagnolo pronto a portare al Barsento un coinvolgente DJ Set all’aperto. E’ il resident di Disco Stupenda e da anni lavora al fianco di Pino D’Angiò e fa parte della crew Toy Tonics.



Un Festival da cantare, da ridere, da vivere. Per tutti.



COOPERA VILLAGE vi aspetta il 13, 14, 15 e 16 luglio.