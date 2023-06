Putignano - Io sarò un lettore, un dono per crescere

5 appuntamenti + 1 extra hanno visto impegnati i piccoli lettori di Putignano con il progetto #Iosaròlettore un dono per crescere

Putignano Ba - Il progett6o #Io sarò lettore è iniziato con il primo appuntamento sottointitolato “A spasso con Bi.A. nel magico mondo delle fiabe” organizzato dai lettori volontari di Bi.A; proseguirà con “Letture sotto l'albero”, “ coriandoli di storie”, ”sorprese di Pasqua“ e il “libro dì” che con un appuntamento di letture fisso il primo giovedì nella saletta Bi. A della Biblioteca comunale.

Missione del primo appuntamento è stato la diffusione del piacere della lettura portando Bi.A a spasso per la città, far conoscere ai bambini i luoghi della città più o meno conosciuti, far familiarizzare bambini e famiglie con la biblioteca comunale e promuovere il prestito dei libri, far conoscere le fiabe della nostra tradizione con i loro autori.

Ogni bambino ha ricevuto la Tessera del lettore e una t- shirt con stampa di un’immagine fiabesca da colorare.

Ad ogni appuntamento è stato posto un timbro per validarne la presenza. Al termine dell’ultimo appuntamento tenutosi presso le grotte di Putignano è stato consegnato come premio fedeltà un albo illustrato: Sono io il più forte” e la Luna di Kiev,con la tesserina sarà possibile usufruire del buono gentilmente concesso dalle librerie di Putignano.

Tutti gli incontri sono stati accompagnati dalla dolce presenza di una gelateria del luogo che provvederà ad acquistare albi illustrati che andranno ad impreziosire la nostra biblioteca. Appuntamenti molto partecipati si sono svolti presso il chiostro della biblioteca comunale ( 6 maggio), il centro anziani ( 13 maggio), Parco giochi San Pietro Piturno(27 maggio) , San Filippo ( 10 giugno), Parco grotte (17 giugno) Ultimo appuntamento extra sarà presso il parco grotte l’1 luglio con visita guidata alle grotte e letture in itinere.