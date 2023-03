Cristiano Malgioglio superstar di "Pasquetta e Zampina" a Sammichele di Bari

Appuntamento con le prelibatezze e un ospite d'eccezione lunedì 10 aprile

Sammichele di Bari - Torna ad esibirsi sul palco di piazza Vittorio Veneto dopo la performance straordinaria del 2018 con una partecipazione di pubblico senza precedenti. È Cristiano Malgioglio super ospite di Pasquetta & Zampina 4.0 a Sammichele di Bari.

È uno degli autori musicali più apprezzati. Durante la sua carriera ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana, come: "L'importante è finire" (Premio Lunezia Antologia 2022), "Ancora ancora ancora", "Testarda io", "Cocktail d'amore", "Forte forte forte" e "Gelato al cioccolato".

A partire dagli anni duemila, ha avviato anche una fortunata carriera televisiva, che l'ha visto cimentarsi come opinionista, concorrente e conduttore di vari programmi tv, sia in Rai che in Mediaset.



È Cristiano Malgioglio. Superstar di Pasquetta & Zampina 4.0 lunedì 10 aprile a Sammichele di Bari - Ingresso Gratuito