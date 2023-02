"#nocinlove, l’amore nel paese delle Gnostre" kiss photography contest organizzato a Noci

In palio una cena per due persone presso il ristorante Dimora Intini; per il secondo classificato aperitivo, sempre per due persone, da Edy Food Bar.

Noci - Al via la prima edizione di #nocinlove "L’amore nel paese delle Gnostre". Che sia a stampo, lungo, appassionato o breve e sulla guancia, poco importa.

Un gesto d’amore spontaneo che, negli ultimi anni, ci è stato quasi proibito dalla pandemia, dalle mascherine e dal distanziamento sociale. Basta un semplice bacio per partecipare al kiss photography contest organizzato a Noci da Confartigianato, Confcommercio Coldiretti e AIS Puglia con il patrocinio del Comune di Noci e la collaborazione di Greenblu, Dimora Intini e Edy Food Bar.

In Piazza Garibaldi, cuore della nostra città, verrà posizionata una panchina che farà da scenografia a tutti coloro che vorranno esprimere attraverso una foto un messaggio di amore. Un sentimento, quello dell’amore, declinato in ogni suo aspetto, da quello più tradizionale tra fidanzati a quello di un genitore per il proprio figlio, fino a quello universale dell’amicizia; alla fine ci si innamora di ciò che ci fa stare bene e ci da piacere.

Come partecipare?

Molto semplice. Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio, scatta la foto di un bacio con la persona amata sulla panchina di Piazza Garibaldi e condividila sui social network con l’hashtag #nocinlove e taggare la pagina facebook Nocinlove. Chi riceverà più like, entro domenica 18 febbraio, si aggiudicherà una cena per due persone presso il ristorante Dimora Intini; mentre il secondo classificato sarà omaggiato con un aperitivo, sempre per due persone, da Edy Food Bar. Inoltre, avrai l’opportunità di vincere un soggiorno per due persone in mezza pensione con accesso alla Spa presso il resort Aquatio Luxury Hotel di Matera. Lo scatto fotografico più originale e creativo sarà votato da un’apposita giuria che sarà comunicata nei prossimi giorni.



Sempre in Piazza Garibaldi, potrai scambiare una promessa d’amore suggellandola con la chiusura di un lucchetto, magari anche personalizzato, che potrai agganciare ad un reticolato posizionato nei pressi della panchina e gettare la chiave nella fontana come segno di amore indissolubile. Al termine dell’evento il reticolato, insieme a tutte le promesse d’amore, verrà alloggiato in un parco comunale di Noci, come simbolo e messaggio d’amore di un’intera comunità.



Ora tocca a te! Bastano un bacio, la condivisione sulla pagina facebook Nocinlove e l’hashtag #nocinlove per dimostrare il tuo amore e aggiudicarti uno dei fantastici premi in palio.