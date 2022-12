Magico Natale a Noci: il programma...

Dall’8 dicembre al 6 gennaio la città si trasforma nel grande villaggio di Babbo Natale con mercatini, week end del gusto e spettacoli liberi per tutti

Noci Ba - Un programma fitto di eventi enogastronomici con spettacoli musicali per i più grandi e laboratori didattici per i bambini, tutti ad ingresso libero, per questo Natale Nocese che si preannuncia davvero degno di nota.



Magico Natale a Noci andrà in scena dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 e si aprirà con il grande evento di inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, realizzato in Piazza Garibaldi con partenza alle ore 18 del pomeriggio del giorno dell’Immacolata. Babbo Natale arriverà in carrozza con i suoi elfi e la sua street band, per aprire la sua casa ed accogliere tutti i bimbi che vorranno consegnarli la loro letterina, fare una foto con lui e ricevere un simpatico dono.



Contemporanea sarà l’apertura dei mercatini del gusto antistanti il villaggio di Babbo Natale e l’accensione del grande albero di Natale. Si accenderà la giostra e verrà aperta l’area con i pony ed i cavalli del centro equestre DG Arabian Stable, per la gioia di grandi e piccini. Nel week end successivo si prosegue con Il Gusto del Natale, una sagra enogastronomica dal sapore natalizio, con caldarroste, prodotti e piatti della tradizione murgiana accompagnati da una selezione di vini pugliesi comunicati dai sommelier dell’AIS Puglia Delegazione Murgia. La musica degli Skanderground, dei Sambuca Shot, e della Conturband andrà in scena nella serata del 10 dicembre mentre The Cozzalisti, i Qui Quo Quattro e i Timpanisti si esibiranno l’11 dicembre insieme a tanti giocolieri e artisti di strada che completeranno la magica atmosfera dell’evento.



Altro week end da non perdere è quello del 17 e 18 dicembre con Natale nelle Gnostre, pettole e cartellate in sagra. La parte più dolce del Natale arriverà ufficialmente nel Centro Storico di Noci: i dolci della tradizione natalizia e tanti altri sapori di Puglia abbinati ai vini dolci serviti dai Sommelier AIS Puglia, creeranno un’atmosfera calda e festosa per le vie del paese. Sabato 17 dicembre le melodie mediterranee e il ritmo dei Tammorra Felice, quelle della Banda Cittadina “S. Cecilia – G. Sgobba” di Noci e la musica swing degli Ultima Fermata Broadway, allieteranno le vie del borgo antico insieme alla fantasia di tanti artisti di strada.



Altri eventi bellissimi da seguire i laboratori didattici per i bambini nella Casa di Babbo Natale, con il calendario tutto da scoprire sulla pagina facebook Magico Natale a Noci, lo spettacolo di fuoco del 12 dicembre, il presepe vivente nel centro storico del 20 dicembre, lo spettacolo con Renato Ciardo del 5 gennaio e quello di magia con Mr Jack da Tu sì que Vales del 6 gennaio che chiuderà la rassegna.



L’evento patrocinato dal Comune di Noci, è organizzato dalle associazioni Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti Noci in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Puglia. Per ulteriori informazioni cell. 340 5939110



Il villaggio di Babbo Natale e il mercatino di Natale saranno aperti tutte le sere a partire dalle 18, nei giorni festivi anche al mattino. Il programma potrebbe arricchirsi di ulteriori eventi anche in zone diverse del paese (parate, concerti, mostre, giri in cavallo e carrozza ecc.) che sono in via di definizione. Le date degli eventi potrebbero subire variazioni.



IL PROGRAMMA INTEGRALE DI MAGICO NATALE A NOCI



8 DICEMBRE – PIAZZA GARIBALDI ORE 18

INAUGURAZIONE CASA DI BABBO NATALE E MERCATINI

Babbo Natale arriverà in carrozza ed accompagnato da trampolieri, giocolieri, elfi, cantastorie, nataline e dalla sua street band e si avvierà verso il suo nuovo villaggio in Piazza Garibaldi. Nel contempo verranno inaugurati i mercatini ed accesa l’illuminazione e la filodiffusione con le musiche del Natale. Si accenderà la giostra e verrà aperta l’area con i pony ed i cavalli del centro equestre DG Arabian Stable, per la gioia di grandi e piccini.

Foto con Babbo Natale e piccoli doni per tutti i bambini.



10-11 DICEMBRE – CENTRO CITTADINO A PARTIRE DALLE ORE 18

GRANDE EVENTO ENOGASTRONOMICO “IL GUSTO DEL NATALE”

Per due giorni sapori e colori avvolgeranno il centro cittadino di Noci, in una sagra enogastronomica dal sapore natalizio, con caldarroste, prodotti e piatti della tradizione murgiana e dolci del Natale accompagnati da una selezione di vini pugliesi comunicati dai sommelier dell’AIS Puglia Delegazione Murgia. La musica degli Skanderground, dei Sambuca Shot, e della Conturband andrà in scena nella serata del 10 dicembre mentre The Cozzalisti, i Qui Quo Quattro e i Timpanisti si esibiranno l’11 dicembre insieme a tanti giocolieri e artisti di strada che completeranno la magica atmosfera del Gusto del Natale.



11 DICEMBRE – CASA DI BABBO NATALE ORE 10

LABORATORIO DIDATTICO “OFFICINA DEGLI ELFI” a cura di Bim, Bum, Bam Noci

I piccoli partecipanti entrano nel mondo del Natale, scrivendo letterine e piccoli pensieri per l'uomo magico “Babbo Natale”. Sogni e desideri saranno impressi sui fogli bianchi. I bambini potranno colorare, decorare, tagliuzzare o fare tutto ciò che la fantasia suggerisce.

Posti su prenotazione al cell/wapp 328 4368635



12 DICEMBRE – PIAZZA GARIBALDI ORE 19

SPETTACOLO DI FUOCO

Artisti di strada allieteranno il centro cittadino con giochi di fuoco,

in concomitanza con il falò di Santa Lucia.



12 DICEMBRE – CASA DI BABBO NATALE ORE 18

LABORATORIO DIDATTICO “L’ANGOLO MAGICO” a cura di Bim, Bum, Bam Noci

Polvere di stelle, tempere scintillanti e colla magica,

saranno gli ingredienti essenziali per addensare l'atmosfera del Natale.

Posti su prenotazione al cell/wapp 328 4368635



17 e 18 DICEMBRE – Centro Storico di Noci a partire dalle ore 18

“NATALE NELLE GNOSTRE” - Pettole e cartellate in sagra

La parte più dolce del Natale arriverà ufficialmente nel Centro Storico di Noci: i dolci della tradizione natalizia e tanti altri sapori di Puglia, abbinati ai vini dolci serviti dai Sommelier AIS Puglia creeranno un’atmosfera calda e festosa per le vie del paese. Nelle due serate le melodie mediterranee dei Tammorra Felice, quelle della Banda Cittadina “S. Cecilia – G. Sgobba” di Noci, la musica swing degli Ultima Fermata Broadway, il ritmo della 4x4 Street Band e quello dei Rhomanife oltre a vari artisti di strada allieteranno l’evento.



17 DICEMBRE – CASA DI BABBO NATALE ORE 18

LABORATORIO DIDATTICO “SARTORIA DEGLI ELFI” a cura di Bim, Bum, Bam Noci

Ago, filo, stoffe, nastri e tanta fantasia, per creare oggetti ricchi di magia. Tutti i partecipanti si potranno cimentare nella realizzazione di costumi tipici del Natale.

Posti su prenotazione al cell/wapp 328 4368635



18 DICEMBRE – ore 10 Partenza Liceo Scientifico di Noci via Repubblica 36/H

NATALE TRA LE CHIESETTE RURALI “SULLE TRACCE DELLA FEDE”

Ricercare e Riscoprire la cultura della fede natalizia che circonda le campagne Nocesi, è l’obiettivo che l'Associazione Terre delle Noci ha posto per questo tour tra le chiesette rurali. Una passeggiata nelle nostre splendide campagne nocesi circondati da profumi, sapori e colori della tradizione. È necessaria prenotazione, posti limitati. Per Info e prenotazioni chiamare il n. 338 1141400



18 DICEMBRE – CASA DI BABBO NATALE ORE 18

LABORATORIO DIDATTICO “LA STANZA DEI RACCONTI” a cura di Bim, Bum, Bam Noci

Per vivere la magia del Natale tutti insieme dobbiamo ascoltare! Con le orecchie aperte e le bocche chiuse, viaggiamo con la fantasia per liberare le idee confuse.

Posti su prenotazione al cell/wapp 328 4368635



20 DICEMBRE – Centro cittadino e centro storico di Noci a partire dalle ore 17

PRESEPE VIVENTE: U TIMBE DU NATÉLE "Tradizioni in cammino"

Gli zampognari gireranno per le vie del paese annunciano il presepe vivente nel centro storico di Noci, tra largo sotto tenente Rotolo e Via Pentimi. Le alunne e gli alunni delle classi 5^A - 5^B dell’I.C. “Pascoli Cappuccini” presentano U timbe du Natéle - Tradizioni in cammino. Dialoghi e scene di un tempo a cura di Giulia Basile. In collaborazione con l’associazione Scuola Oltre la Scuola.



22 DICEMBRE – A partire dalle ore 17

MUSICA ITINERANTE IN ZONA CAPPUCCINI

La Babbo Natale band accompagnata da giocolieri, allieterà i cittadini con musica a tema natalizio.



22 DICEMBRE – CASA DI BABBO NATALE ORE 18

LABORATORIO “LA FALEGNAMERIA DI BABBO NATALE” a cura di Bim, Bum, Bam Noci

Con gli attrezzi da lavoro, fabbrichiamo idee d'oro. Trucioli e segatura non ti devono preoccupare, perché verrà fuori un vero albero di Natale.

Posti su prenotazione al cell/wapp 328 4368635



23 DICEMBRE – A partire dalle ore 17

MUSICA ITINERANTE IN SAN DOMENICO

La mattina gli zampognari e il pomeriggio la Babbo Natale band, insieme a giocolieri, annunceranno con la loro musica l’arrivo del Natale.



23 DICEMBRE – CASA DI BABBO NATALE ORE 18

LABORATORIO DIDATTICO “DECORIAMO I NOSTRI PENSIERI” a cura di Bim, Bum, Bam Noci Il Natale è alle porte, su le maniche: è tempo di pensare anche ai doni! Per un augurio d'effetto realizziamo insieme un biglietto perfetto.



24 DICEMBRE – A partire dalle ore 10

BABBO NATALE IN FESTA

Gli zampognari annunceranno con la loro musica l’arrivo del Natale.

Il pomeriggio Babbo Natale insieme a giocolieri, elfi, nataline e la sua allegra Band festeggia per l’imminente arrivo del Natale in Piazza Garibaldi.



25 DICEMBRE – Al mattino

BABBO NATALE CONSEGNA I REGALI IN CARROZZA

Babbo Natale la mattina consegna ai bambini i regali che hanno richiesto con la letterina (previa prenotazione ad offerta libera da parte dei genitori).



26 DICEMBRE – A partire dalle ore 18

SALUTO A BABBO NATALE

Babbo Natale lascia la sua casa e saluta, insieme ad elfi e nataline i bambini accompagnato dalla Banda.



2 GENNAIO – Piazza Garibaldi ore 18

APERTURA DELLA CASA E ARRIVO DELLA BEFANA

Il villaggio si rianima e la casa riapre con nuovi addobbi per aspettare la nuova padrona di casa: la Befana che arriverà con la sua scopa accompagnata da trampolieri, mangiafuoco e timpanisti.ù



5 GENNAIO – Centro Cittadino ore 20

RENATO CIARDO SHOW

Musica, chiacchiere e storie! Aneddoti reali dal sapore surreale ed una miscela scanzonata e coinvolgente di imitazioni e brani dal gusto retrò si alterneranno a ballate/parodia degli usi e costumi baresi con Renato Ciardo.



6 GENNAIO – Piazza Garibaldi ore 19

LA BEFANA MAGICA – SHOW DI MAGIA CON MR JACK da TU SI QUE VALES

La befana riceve i bambini nella sua casa offendo caramelle e carbone.

Un grande spettacolo di magia, per adulti e bambini, chiuderà la serata e gli eventi.

Le date degli eventi potrebbero subire variazioni. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il cell/wapp 340 5939110