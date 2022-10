Putignano - Caccia al tesoro cittadina e presentazione programma FuoriUso FunFest

Comunicato Stampa

Putignano Ba - Sabato, 15 ottobre, caccia al tesoro cittadina che si svilupperà nel nostro centro storico e a seguire alla premiazione delle squadre vincitori nonché alla presentazione del programma delle attività e laboratori previsti nell'ambito del progetto “FUORI USO FUNFEST”.

Il progetto è finanziato dall’Avviso “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” (A.D. n. 78 del 07/11/2019), con capofila la cooperativa TenRock di Brindisi, in partnership con l’associazione Collettivo Street Sociale SPP-LIT di Putignano.



Le attività di progetto partono con questa prima iniziativa di comunità, a cui seguiranno, nell'arco di un anno circa, laboratori, incontri tematici con registi, persone impegnate in azioni di contrasto alle mafie in territori difficili del nostro paese, fino a concludersi con un festival finale, il FUORI USO” FUNFEST. Festival di arte, sport, cultura e spettacolo, tre giorni dedicati all'incontro tra i giovani del territorio che hanno preso parte alle residenze laboratoriali del progetto, che avranno partecipato alla co-progettazione e co-costruzione dello stesso, e la comunità sportiva e artistica di tutto il territorio pugliese e sud Italia “FUORI USO” FUNFEST. Il festival vedrà l’arte svilupparsi in contesti e modi differenti.



Il 15 ottobre vi racconteremo anche il programma e le varie attività che ci auguriamo siano molto partecipate dai nostri giovanissimi, dai 13/14 anni ai 18 anni.



Brevemente il programma di sabato prossimo è il seguente:



Dalle ore 9.30 alle 12.30 Registrazioni e informazioni presso la sede del portierato in Via Forno Mongelli 17 a Putignano



ore 14.30 - Sede del portierato di comunità in Via Forno Mongelli 17 a Putignano - Incontro presso il punto base della caccia al tesoro per le ultime registrazioni e l'organizzazione dei partecipanti alla caccia al tesoro in squadre.



ore 15.00 - Inizio Caccia al tesoro nelle strade del centro storico di Putignano tra enigmi, incontri con personaggi misteriosi, alla ricerca del grande tesoro finale.



ore 18.30 - Premiazione delle squadre e a seguire presentazione del programma delle attività, presso il Chiostro comunale in Via Roma.









In tale occasione verrà distribuito il programma del FuoriUso e sarà possibile registrarsi ai primi laboratori in partenza.



Ci auguriamo che possiate esserci e che ci possiate dare una mano a diffondere l'iniziativa e la partecipazione dei giovanissimi.









Un'ultima annotazione, tutte le attività sono libere e gratuite.



La caccia al tesoro è aperta ai giovani dai 13 anni e/o alle famiglie ovvero laddove ci sono degli under 13 è bene che ci sia qualche adulto che aiuti il bambino o la bambina a risolvere gli enigmi. Sarà comunque un lavoro di squadra.