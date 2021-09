A Sammichele di Bari torna la Sagra della Zampina

Il 24, 25 e 26 settembre 2021 appuntamento a Sammichele di Bari

Sammichele di Bari - Al via la 55ª Sagra della Zampina del bocconcino e del buon vino. L'edizione 2021 della Sagra si terrà nei giorni 24, 25 e 26 settembre. Tre giorni di convegni, gastronomia, animazione, musica, mostre, escursioni e laboratori. L'accesso a tutte le attività previste sarà garantito esclusivamente con green pass. Ecco il programma dettagliato:

24 Settembre

19:30 INAUGURAZIONE 55a Sagra della Zampino del Bocconcino e del Buon Vino - Piazza V. Veneto

20:00 Apertura aree Gastronomiche

20:30 Radio Live - Piazza V. Veneto

21:30 Concerto LOVEPLAY - Coldplay tribute band

25 Settembre

10:00 / 13:00 Laboratori didattici per bambini* - Castello Caracciolo

10:30 / 12:30 Visita Guidata: "Alla scoperta del Borgo Antico: il Castello e il Museo, la Chiesa della Maddalena e il Centro storico" - turni ogni ora a raccolta (max 25 partecipanti a turno) info e prenotazioni: 3351491997 (solo whatsapp)

12:00 Apertura aree Gastronomiche

16:30 Spettacolo per Bambini - Piazza V. Veneto

16:30 Presentazione Guida PugliAutentica: Il Patrimonio dei Beni Immateriali fra Tradizione, Folklore ed Enogastronomia - Castello Caracciolo

17:30 Convegno "Zampino, Bocconcino e Buon Vino: eccellenze del territorio tra identità del passato e riconoscimenti attuali" - Castello Caracciolo

18:00 META - Mercato della Terra e delle Arti - Via Capitano Dalfìno

19:30 Proiezione documentario "Storie di una Sagra" - Piazza V. Veneto

20:30 Radio Live - Piazza V. Veneto

21:30 Concerto PHASES BAND (disco inferno)

26 settembre

9:00 Escursione* Trekking lungo la Lama S. Giorgio *info e prenotazioni: 3351491997 (solo whatsapp)

10:00 / 13:00 Laboratori didattici per bambini* - Castello Caracciolo

10:30 / 12:30 Visita Guidata: "Alla scoperta del Borgo Antico: il Castello e il Museo, la Chiesa della Maddalena e il Centro storico" turni ogni ora a raccolta (max 25 partecipanti a turno) info e prenotazioni: 3351491997 (solo whatsapp)

12:00 Apertura aree Gastronomiche

16:30 Spettacolo per Bambini - Piazza V. Veneto

17:30 Convegno "DA CASALE A POLO TURISTICO ENOGASTRONOMICO Un percorso virtuoso per Sammichele di Bari" - Castello Caracciolo

19:30 Proiezione documentario "Storie di una Sagra" - Piazza V. Veneto

20:30 Radio Live - Piazza V. Veneto

21:00 Concerto NAPOLI CENTRO BAND

Tutti i giorni

LUNA PARK (Viale della Repubblica)

PERFORMANCE ITINERANTI

MERCATINO ARTIGIANALE E DEI PRODOTTI TIPICI

MOSTRE FOTOGRAFICHE, DI ARTE E CULTURA

(Castello Caracciolo, Via C. Vaaz, Via Firenze, Atrio del Comune, Largo S. Antonio)



Presso la sede dell'Ass.ne AMOPUGLIA "Luigi ed Enrico Dalfino" sarò attiva una raccolta fondi dedicata all'assistenza dei malati oncologici

Evento organizzato dal Comune di Sammichele di Bari in collaborazione con le associazioni

Sammichele tutto l'anno

Pubblica Assistenza Sammichele

Trullando - Incant - AgriCultura

Amici delle Muse - Centro Studi

Radio Punto Musica - Pro Loco "Dino Bianco"

Carboni Ardenti - Fratres Sammichele

L'Angoletto dei Pittori