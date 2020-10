Putignano - Visite alla Grotta di S.Michele e all’ ex-Sanatorio con i volontari FAI

I Volontari Putignanesi del Fondo Ambiente Italiano, con la collaborazione della locale Pro Loco e dell’Azienda Sanitaria Locale, offrono al pubblico la possibilità di visitare la storica struttura

Putignano Ba - I Giovani Volontari FAI che frequentano il Liceo Majorana-Laterza di Putignano guideranno il visitatore lungo un percorso storico, partendo dal bosco, un tempo spettatore di riti micaelici, dedicati al Santo-traghettatore di anime e indefesso difensore del Bene.

Il percorso continuerà oltre la Grotta per ammirare le opere di Stefano da Putignano e della Sua Bottega, di Francesco Palvisino da Putignano e collaboratori.

Quindi sarà la volta del Sanatorio omonimo, oggi sede di Uffici ASL, che ancora riserva tante sorprese: soffitti affrescati, balconcini liberty, ampi spazi per convegni e conferenze e una grande chiesa, oggi completamente spoglia.

La Chiesa-grotta presenta molte analogie con il più noto Santuario Micaelico di Monte Sant’Angelo, “padre” di una serie di santuari micaelici posti su un’ideale linea retta che congiunge il nordeuropa con Gerusalemme.

Le Vie Sacre sono oggi oggetto di rinnovata attenzione, da parte degli Storici, della Chiesa, ma anche degli Operatori Turistici, per la loro capacità di veicolare un turismo “lento”, che offre la possibilità di conoscere in profondità, di percepire l’anima profonda di un luogo, il suo respiro….

In tal senso la Regione Puglia, grazie anche all’impegno del Dott. Aldo Patruno, Dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, sta lavorando per la valorizzazione della Via Francigena e delle sue numerose diramazioni, come appunto le Vie Micaeliche. Tale obiettivo potrebbe includere anche l’Area di San Michele in Monte Laureto, della sua Grotta, del bosco, dei percorsi che là conducono e di alcune strutture, in grado di ospitare i viandanti come nel famoso Cammino di Santiago.

E tanto altro ancora……. il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 17,30 (con pausa dalle 13,30 alle 14,30). Per info anche sulle altre aperture in Puglia chiama il numero 02/467615399

Tutte le iniziative si svolgeranno in rigorosa ottemperanza dei protocolli sanitari previsti per il contenimento della diffusione del COVID.