Putignano - «Periferie al centro»: incontro pubblico organizzato da Compagnia del Sole e Teatro dei Leggeri

Comunicato Stampa

Le due compagnie collaborano alla stesura di un progetto d’innovazione sociale che intende mescolare didattica teatrale e formazione del pubblico

Putignano Ba - Venerdì 13 settembre, alle ore 17.30, si terrà, nella Saletta del Museo Civico Romanazzi Carducci in piazza Plebiscito a Putignano, un incontro aperto alla cittadinanza e agli addetti ai lavori.

L’appuntamento organizzato da Compagnia del Sole e Teatro dei Leggeri in collaborazione con il Comune di Putignano, è l’occasione per presentare il bando “Periferie al Centro”, promosso dal Teatro Pubblico Pugliese, con l’intento di raccogliere in forma partecipativa e condivisa, pensieri, riflessioni, idee e suggerimenti utili allo sviluppo dell’idea progettuale oggetto della richiesta di finanziamento.

Nell’ambito del bando “Periferie al Centro” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese, la Compagnia del Sole di Bari e l’Associazione Teatro dei Leggeri di Putignano, collaborano alla stesura di un progetto d’innovazione sociale che intende mescolare didattica teatrale e formazione del pubblico.

In caso di selezione, il progetto, che coinvolgerà la città di Putignano e i quartieri periferici della stessa, rientrerà nell’ambito di intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia, teso a valorizzare le periferie attraverso un’offerta culturale di spettacolo dal vivo.

A livello progettuale, le due compagnie intendono lavorare sul ribaltamento del concetto di periferia, al fine di trasformare il senso di lontananza e di marginalità in un ponte comunicativo e relazionale che sia in grado di restituire valori ed emozioni solide e solidali. Il teatro, in questo senso, è un’arte che può sintetizzare molteplici possibilità di comunicazione, relazione, accrescimento culturale e spirituale, capace di innescare una serie di meccanismi che sono alla base di un potenziamento delle relazioni.

Ma cosa vuol dire periferia? Quali le sue possibili declinazioni in ambito sociale e culturale? E soprattutto, può il teatro diventare elemento unificante per il territorio? Domande a cui questo proveremo a dare una risposta attraverso il confronto con la comunità cittadina, cuore pulsante delle dinamiche sociali e culturali di ogni società civile.